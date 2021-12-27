Продажі у США у святковий сезон підскочили на 8,5%

Продажі в США у святковий сезон підскочили на 8,5% порівняно з минулим роком на тлі збільшення витрат споживачів на одяг, прикраси та електроніку, свідчить доповідь Mastercard SpendingPulse.

Продажі у святковий сезон (з 1 листопада по 24 грудня) зросли і у фізичних магазинах, і онлайн. Споживачі почали обирати подарунки раніше, ніж зазвичай, цього року на тлі численних акцій і пропозицій від ритейлерів.

Обсяги продажу одягу підскочили на 47%, ювелірних прикрас - на 32%, електроніки - на 16% порівняно з аналогічним періодом 2020 року.

Продажі в усіх трьох категоріях збільшилися, як мінімум, на 20% порівняно з допандемійним рівнем у 2019 році.

Продажі в торговельних центрах зросли на 21% порівняно з минулим роком і на 11% порівняно з 2019 роком.

Тим часом продажі онлайн збільшилися на 11%. На електронну торгівлю припало близько 21% від усіх продажів у святковий сезон.