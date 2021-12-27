Події

13:20 27.12.2021

Продажі у США у святковий сезон підскочили на 8,5%

1 хв читати
Продажі у США у святковий сезон підскочили на 8,5%

Продажі в США у святковий сезон підскочили на 8,5% порівняно з минулим роком на тлі збільшення витрат споживачів на одяг, прикраси та електроніку, свідчить доповідь Mastercard SpendingPulse.

Продажі у святковий сезон (з 1 листопада по 24 грудня) зросли і у фізичних магазинах, і онлайн. Споживачі почали обирати подарунки раніше, ніж зазвичай, цього року на тлі численних акцій і пропозицій від ритейлерів.

Обсяги продажу одягу підскочили на 47%, ювелірних прикрас - на 32%, електроніки - на 16% порівняно з аналогічним періодом 2020 року.

Продажі в усіх трьох категоріях збільшилися, як мінімум, на 20% порівняно з допандемійним рівнем у 2019 році.

Продажі в торговельних центрах зросли на 21% порівняно з минулим роком і на 11% порівняно з 2019 роком.

Тим часом продажі онлайн збільшилися на 11%. На електронну торгівлю припало близько 21% від усіх продажів у святковий сезон.

Теги: #сша #свята #продажі
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:39 27.12.2021
Переговори РФ зі США щодо гарантій безпеки відбудуться після завершення новорічних канікул - Лавров

Переговори РФ зі США щодо гарантій безпеки відбудуться після завершення новорічних канікул - Лавров

07:42 27.12.2021
Азовське море може стати плацдармом для можливого збройного конфлікту Росії та України

Азовське море може стати плацдармом для можливого збройного конфлікту Росії та України

10:58 26.12.2021
Відповідь Росії у разі відмови США і НАТО розглядати пропозиції про безпеку може бути найрізноманітнішою - Путін

Відповідь Росії у разі відмови США і НАТО розглядати пропозиції про безпеку може бути найрізноманітнішою - Путін

09:00 26.12.2021
Байден привітав запуск космічного телескопа Джеймса Вебба

Байден привітав запуск космічного телескопа Джеймса Вебба

07:44 26.12.2021
У США вважають, що Азовське море перетворилося на плацдарм можливого збройного конфлікту Росії та України

У США вважають, що Азовське море перетворилося на плацдарм можливого збройного конфлікту Росії та України

07:05 26.12.2021
Американські авіакомпанії продовжують скасовувати авіарейси через брак екіпажів у зв’язку з пандемією

Американські авіакомпанії продовжують скасовувати авіарейси через брак екіпажів у зв’язку з пандемією

12:06 25.12.2021
Віце-президент США Гарріс здала негативний тест на COVID-19 після контакту з хворим співробітником

Віце-президент США Гарріс здала негативний тест на COVID-19 після контакту з хворим співробітником

07:37 25.12.2021
Зеленський обговорив з американськими сенаторами та конгресменами важливість участі США у процесі мирного врегулювання на Донбасі

Зеленський обговорив з американськими сенаторами та конгресменами важливість участі США у процесі мирного врегулювання на Донбасі

07:07 25.12.2021
У США розробляють план надання розвідданих Україні

У США розробляють план надання розвідданих Україні

14:12 24.12.2021
Подарунковий набір з популярної в США різдвяної пісні подорожчав на 5,4% до допандемійного 2019 р.

Подарунковий набір з популярної в США різдвяної пісні подорожчав на 5,4% до допандемійного 2019 р.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Києві створюють штаб територіальної оборони

У багатьох областях України очікуються сильні снігопади та хуртовини, можливі відключення енергопостачання

Через "мінування" Харківського аеропорту майже на годину затримався рейс на Познань

В Україні за добу виявили 1 864 нові випадки захворювання на СOVID-19, одужало 4 527 осіб, 133 померло

З початку доби зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню на Донбасі, поранено українського військового

ОСТАННЄ

У Києві створюють штаб територіальної оборони

На схід від Криту стався землетрус магнітудою 5,4, на найближчому острові руйнувань і постраждалих немає

В Ізраїлі почали в тестовому режимі вводити четверту дозу вакцини від COVID-19

За рік у ЄС вакцинували понад 78% дорослого населення

Баку й Тегеран усунули напруженість у двосторонніх відносинах - МЗС Азербайджану

Найближчі дні в Україні будуть сніжними, очікуються пориви сильного вітру

У Китаї розпочали дезінфекцію міста Сіань після спалаху COVID-19

Азербайджан пропонує Вірменії розпочати делімітацію кордону без передумов

Помер режисер серіалу "Велика маленька брехня" Жан-Марк Валле

Туреччина в разі необхідності буде готова сприяти зниженню напруженості між РФ і НАТО - Чавушоглу

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА