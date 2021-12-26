Події

19:32 26.12.2021

У Бердянську побилися місцеві депутати міської та районної рад

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У Бердянську побилися місцеві депутати міської та районної рад

У Бердянську на автодорозі побилися місцеві депутати міської та районної рад. Одного з них травмовано, – повідомляє Відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Запорізькій області.

За інформацією прес-служби відомства, 25 грудня увечері у Бердянську на вул. Волонтерів між пасажиром та водієм двох транспортних засобів стався конфлікт, у ході якого чоловік 1975 р.н. завдав кілька ударів по голові своєму опоненту 1978 р.н.

Таким чином, учасники руху заперечували перевагу своїх автомобілів на автодорозі.

Поліцією встановлено, що обидва чоловіки є депутатами Бердянської міської та районної рад від різних партій.

Постраждалий депутат звернувся по медичну допомогу до Бердянської міської лікарні.

За фактом конфлікту відкрито кримінальне провадження за ст.125 КК України (Умисне легке тілесне ушкодження).

Заключну правову кваліфікацію конфлікту буде визначено відповідно до результатів судово-правової експертизи.

Як повідомляється в пабліках Бердянська, сторона потерпілого стверджує, що його було побито на дорозі групою осіб, які перебувають у стані сильного алкогольного або наркотичного сп'яніння, які після його побиття зникли на автомобілі. За версією очевидців, нападники намагаються уникнути відповідальності.

Наразі постраждалий перебуває у лікарні.

 

 

Теги: #депутати #бійка #україна
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