У Європі продовжують реєструвати рекордно високі рівні зараження COVID-19 через поширення "омікрону"

Штам коронавірусу COVID-19 "омікрон" продовжує поширюватись у світі, у багатьох європейських країнах реєструють рекордно високі рівні заражень, пишуть у суботу європейські ЗМІ.

У Великій Британії повідомили про рекордно високу кількість виявлених випадків зараження на Різдво - у більш ніж 122 тис. осіб зареєстрували коронавірус. У зв'язку з цим на самоізоляцію в Британії відправили понад 600 тис. людей - тих, хто захворів, і хто з ними контактував.

У Німеччині виявили 22,2 тис. нових випадків зараження за останню добу, 157 людей померли. Проте ці цифри нижчі, ніж днем раніше, коли в країні виявили 35,4 тис. заражених.

У Португалії штам "омікрон" став домінуючим серед інших, саме його виявляють у більшості нових хворих. Станом на 22 грудня у 61,5% випадках спостерігається зараження цим штамом. У країні виявили понад 12,9 тис. нових випадків зараження, це рекордно високі цифри. Востаннє показники досягали таких значень у січні цього року. У зв'язку з цим з 25 грудня в Португалії набули чинності обмежувальні заходи: школи, бари та нічні клуби буде закрито до 10 січня, португальців закликали працювати з дому, а в приміщеннях обов'язково носити маски.

В Ірландії зареєстрували понад 13,7 тис. нових випадків зараження, це на 2,5 тис. більше, ніж на день раніше. Імовірно, серед хворих у 83% - "омікрон".

Напередодні і у Франції повідомили про рекордно високу кількість нових заражених - понад 94 тис. осіб здали позитивний тест на COVID-19 у різдвяний Святвечір.