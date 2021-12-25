Події

15:30 25.12.2021

Найбільший у світі космічний телескоп для вивчення Всесвіту виведено на орбіту

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Найбільший у світі космічний телескоп для вивчення Всесвіту виведено на орбіту

Важка ракета Ariane V у суботу вивела на орбіту найбільший і найпотужніший у світі космічний телескоп James Webb Space Telescope (JWTS) вартістю $10 млрд для вивчення процесів еволюції Всесвіту, повідомила компанія-розробник носія Arianespace.

"Телескоп успішно виведено на орбіту", - йдеться в повідомленні.

Запуск було здійснено о 13:20 за Паризьким часом зі стартового комплексу на космодромі Куру у Французькій Гвіані. Через 27 хвилин 7 секунд після старту космічний телескоп відокремився від другого ступеня ракети-носія на висоті приблизно 1400 км. Слідом за цим на ньому розкрилися сонячні батареї та антена для зв'язку з Землею.

Станція James Webb ("Джеймс Вебб"), розроблена NASA у співпраці з Європейським космічним агентством (ESA) і канадським космічним агентством (CSA), є орбітальною інфрачервоною обсерваторією, яка прийде на зміну запущеному в 1990 році космічному телескопу Hubble. Порівняно з ним JWTS у 100 разів потужніший завдяки використовуваним новітнім технологіям світлочутливості. Серед основних завдань телескопа James Webb - виявлення світла перших зірок і галактик, які утворилися після Великого вибуху.

Він вивчатиме ранній Всесвіт - склад перших зірок і еволюцію галактик. За даними вчених, Всесвіту приблизно 13,8 млрд років. Телескоп зможе фіксувати випромінювання об'єктів, які сформувалися приблизно через 100-250 млн років після Великого вибуху. Крім того, в завдання телескопа входить вивчення планетарних систем і пошук ознак існування життя на екзопланетах.

Нова космічна обсерваторія масою 6,2 тонни має складене (із 18 шестикутних сегментів) дзеркало 6,5 м у діаметрі з площею збиральної поверхні 25 кв. метрів, яке дасть можливість розглянути найдальші об'єкти Всесвіту. Для порівняння, Hubble має дзеркало розміром 2,4 метра з поверхнею 4,5 кв. метрів.

Телескоп James Webb оснащений величезним п'ятишаровим тепловим екраном, розміри якого можна порівняти з тенісним кортом. Екран призначений для захисту обсерваторії від сонячних променів, щоб підтримувати температуру дзеркала і приладів нижче мінус 220 градусів для забезпечення умов роботи в інфрачервоному діапазоні випромінювання.

У найближчі кілька днів дні на телескопі буде розгорнуто сонцезахисний екран і головне дзеркало. Через 29 днів космічний телескоп повинен буде вийти в так звану точку Лагранжа L2, на відстані близько 1,5 млн км від Землі, звідки він у середині 2022 року розпочне повноцінне виконання своїх завдань.

Термін роботи потужного космічного телескопа розрахований на 5-10 років.

Теги: #ракета #ariane_v
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