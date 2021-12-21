Упродовж кількох тижнів "омікрон" стане домінантним у багатьох країнах Європи

Штам коронавірусу COVID-19 "омікрон" протягом найближчих тижнів стане домінантним у багатьох країнах Європи, передає у вівторок агентство Associated Press слова директора Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханса Клюге.

"Ми можемо бачити наближення чергового шторму. Упродовж кількох тижнів "омікрон" стане домінантним у багатьох країнах європейського регіону, підштовхнувши вже завантажені системи охорони здоров'я ближче до краю прірви", - заявив Клюге на прес-конференції у Відні.

Клюге додав, що "омікрон" був виявлений як мінімум у 38 із 53 країн, які входять до європейського регіону. Штам вже став домінантним у Великій Британії, Данії та Португалії.

За словами Клюге, за минулий тиждень у Європі було виявлено 2,6 млн нових випадків зараження коронавірусом. Це на 40% більше, ніж за попередній тиждень.

Також директор європейського бюро повідомив, що у 89% пацієнтів з "омікроном" виявляються ті ж симптоми, що й за інших штамів, а саме кашель, біль у горлі та підвищена температура. Найчастіше у регіоні новий штам виявляли у людей 20-30 років.

Штам B.1.1.529, який отримав назву "омікрон", був виявлений наприкінці листопада в ПАР, Ботсвані, Ізраїлі, і вже виявлений у низці країн Європи, США. Фахівці вважають, що він може загрожувати, оскільки поширюється набагато швидше, ніж інші штами, які виявляли вчені за період пандемії, і містить велику кількість мутацій, зокрема, понад 30 – у S-білку.