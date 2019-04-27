Із харківського аеропорту евакуювали людей через повідомлення про мінування

У суботу близько 9:00 в поліцію надійшла інформація про закладення вибухівки в Міжнародному аеропорту "Харків".

"За адресою виїхали співробітники слідчо-оперативної групи Слобідського відділу поліції і фахівці вибухотехнічного управління. Триває евакуація громадян. Здійснюється огляд приміщень і прилеглої території", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області

Починаючи з 21 квітня, в поліцію щодня надходить від 7 до 14 повідомлень про мінування різних об'єктів у Харкові. Жодне з них не підтвердилося.