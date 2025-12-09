Нова стратегія національної безпеки США показує, що Європа повинна стати більш незалежною - Мерц

Фото: https://www.dw.com

Нова стратегія національної безпеки США дає зрозуміти Європі, що їй час вести більш незалежну політику, заявив у вівторок канцлер ФРН Фрідріх Мерц.

"Цей документ підтвердив мою оцінку того, що ми в Європі, в Німеччині теж, повинні стати більш незалежними від США в сфері безпеки. Це не сюрприз, але це підтвердилося знову. Це тепер задокументовано", - наводить агентство Associated Press висловлювання Мерца.

Крім того, Мерц також відкинув уявлення про те, що європейській демократії потрібне "порятунок".

"Я не бачу ніякої необхідності в тому, щоб американці зараз рятували демократію в Європі. Якби її потрібно було рятувати, ми впоралися б з цим самі", - підкреслив канцлер Німеччини.

Раніше адміністрація США оприлюднила нову стратегію національної безпеки країни. У ній, зокрема, йшлося про те, що "одним із пріоритетів європейської політики має стати забезпечення самостійності Європи, що діє як організована група суверенних держав, які, зокрема, беруть на себе основну відповідальність за свою обороноздатність і над якими не панує жоден супротивник".

Метою політики США в Європі в документі також назвали "заохочення в європейських країнах опору їх нинішній траєкторії розвитку".