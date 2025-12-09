Трамп переконаний, що не допустив початок Третьої світової, і незадоволений роллю Європи у припиненні війни в Україні

Президент США Дональд Трамп вважає, що війна РФ проти України могла перерости в Третю світову, але цього вдалося уникнути.

"Вона почалася, і вона могла перерости в Третю світову війну. Чесно кажучи, я думаю, що зараз цього, мабуть, не буде. Я думаю, якби я не був президентом, у нас могла б бути Третя світова війна", - сказав Трамп в інтерв'ю виданню Politico, опублікованому у вівторок.

"Я думаю, що у вас була б набагато більша проблема, ніж зараз. Але і зараз це велика проблема. Це велика проблема для Європи, і вони погано з нею справляються", - додав президент США.

На ремарку, що зараз у Європі існує загальний консенсус щодо того, що вони хочуть продовжувати підтримувати Україну, доки не виграють війну, Трамп сказав: "Поки вони не впадуть, так".

При цьому він додав, що "вони (країни Європи – ІФ-У) повинні її (Україну – ІФ-У) підтримувати".

За словами Трампа, він дружить з усіма керівниками країн Європі і вони всі йому подобаються, але серед них є як хороші, так і погані лідери, як розумні, так і ні.

"Але вони погано справляються, Європа погано справляється з багатьма аспектами. Вони забагато говорять, в вони нічого не роблять. Ми говоримо про Україну. Вони говорять, але нічого не роблять. І війна просто триває і триває, вже чотири роки це триває", - сказав президент США.

Трамп вважає, що Європа "руйнується" і "занепадає", згадавши, зокрема, питання імміграції, але похваливши при тому Угорщину та Польщу за те, що ті "нікого не пускають до своїх країн".