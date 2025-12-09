Інтерфакс-Україна
Події
15:14 09.12.2025

Трамп переконаний, що не допустив початок Третьої світової, і незадоволений роллю Європи у припиненні війни в Україні

2 хв читати
Трамп переконаний, що не допустив початок Третьої світової, і незадоволений роллю Європи у припиненні війни в Україні

Президент США Дональд Трамп вважає, що війна РФ проти України могла перерости в Третю світову, але цього вдалося уникнути.

"Вона почалася, і вона могла перерости в Третю світову війну. Чесно кажучи, я думаю, що зараз цього, мабуть, не буде. Я думаю, якби я не був президентом, у нас могла б бути Третя світова війна", - сказав Трамп в інтерв'ю виданню Politico, опублікованому у вівторок.

"Я думаю, що у вас була б набагато більша проблема, ніж зараз. Але і зараз це велика проблема. Це велика проблема для Європи, і вони погано з нею справляються", - додав президент США.

На ремарку, що зараз у Європі існує загальний консенсус щодо того, що вони хочуть продовжувати підтримувати Україну, доки не виграють війну, Трамп сказав: "Поки вони не впадуть, так".

При цьому він додав, що "вони (країни Європи – ІФ-У) повинні її (Україну – ІФ-У) підтримувати".

За словами Трампа, він дружить з усіма керівниками країн Європі і вони всі йому подобаються, але серед них є як хороші, так і погані лідери, як розумні, так і ні.

"Але вони погано справляються, Європа погано справляється з багатьма аспектами. Вони забагато говорять, в вони нічого не роблять. Ми говоримо про Україну. Вони говорять, але нічого не роблять. І війна просто триває і триває, вже чотири роки це триває", - сказав президент США.

Трамп вважає, що Європа "руйнується" і "занепадає", згадавши, зокрема, питання імміграції, але похваливши при тому Угорщину та Польщу за те, що ті "нікого не пускають до своїх країн".

Теги: #трамп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:01 09.12.2025
Трамп заявив, що в Україні нібито використовують війну, щоб не проводити вибори

Трамп заявив, що в Україні нібито використовують війну, щоб не проводити вибори

01:56 09.12.2025
Трамп розкритикував обсяги фіндопомоги, наданої Україні адміністрацією Байдена, та заявив, що прагне припинення людських жертв

Трамп розкритикував обсяги фіндопомоги, наданої Україні адміністрацією Байдена, та заявив, що прагне припинення людських жертв

23:16 08.12.2025
Трамп: Європа має бути дуже обережною, оскільки рухається в поганому напрямку

Трамп: Європа має бути дуже обережною, оскільки рухається в поганому напрямку

22:24 08.12.2025
Трамп: європейці "безсилі" й можуть лише злитися через їх усунення від угоди щодо України

Трамп: європейці "безсилі" й можуть лише злитися через їх усунення від угоди щодо України

ВАЖЛИВЕ

"Укренерго" застосувало аварійні відключення е/е у більшості регіонів

Зеленський запросив Папу Римського здійснити візит до України

Вплив російського керівництва на Міжнародний паралімпійський комітет набагато більший, ніж на МОК - Сушкевич

Сушкевич вважає недостатнім фінансування паралімпійського та дефлімпійського спорту в держбюджеті-2026

Створення Федерації страхових об’єднань є ще одним доказом ефективної трансформації ринку - голова НБУ

ОСТАННЄ

Суд скасував рішення уряду про запровадження для аспірантів єдиного державного заліку з української та іноземної мов

"Укренерго" застосувало аварійні відключення е/е у більшості регіонів

Нова стратегія національної безпеки США показує, що Європа повинна стати більш незалежною - Мерц

Перебування арештованого обвинуваченого в скляній кабіні зали суду не порушує його права на захист – Верховний Суд

Свириденко: 1442 ветеранів та членів їх сімей отримали гранти "Власна справа" на 694 млн грн в 2025р

Поліція затримала другого фігуранта, причетного до вибуху на "Укрпошті" у Києві

Суд знов оголосив перерву у попередньому засіданні у справі про банкрутство КЗРК до 17 грудня

Мінкультури затвердило рекомендації з комунікацій органами влади позиції щодо РФ як держави-агресора

СБУ та Нацполіція затримали ще 9-х ділків, які торгували трофейною зброєю

У Покровську ворог намагається просочуватися в північну частину міста, ці спроби блокуються – ОК "Схід"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА