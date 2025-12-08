Інтерфакс-Україна
18:56 08.12.2025

Орбан: Угорщина не буде впроваджувати заходи Міграційного пакту, повстання починається

Фото: https://www.facebook.com/orbanviktor

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що країна не буде впроваджувати заходи Міграційного пакту Європейського союзу та оголосив про "повстання" проти цього.

"Ми не приймемо жодного мігранта і не будемо платити за мігрантів інших країн. Угорщина не буде впроваджувати заходи Міграційного пакту. Повстання починається!", - написав він у соціальній мережі Х у понеділок

"Сьогоднішнім рішенням Брюссель намагається змусити Угорщину платити ще більше або приймати мігрантів. Це неприйнятно. Угорщина вже витрачає достатньо коштів на захист зовнішнього кордону Союзу", - наголосив він

Як повідомлялося, оновлений Пакт про міграцію та притулок був ухвалений Європейським Союзом у 2024 році. Його ключовим елементом є система солідарності, яка передбачає перерозподіл міграційного тиску між державами ЄС. Пакт набере чинності в середині 2026 року.

Згідно з угодою ЄС, держави-члени повинні або приймати мігрантів з країн, які стикаються з великим напливом прибулих, або платити 20 000 євро за кожну особу, яку вони не приймають.

Ухвалення Пакту не потребувало одностайної згоди держав-членів. Проти виступили зокрема Польща та Угорщина, які тривалий час просувають жорстку міграційну політику.

Європейський Союз 8 грудня дозволив Польщі і ще чотирьом країнам тимчасово не приймати мігрантів. Звільнення також поширюється на Австрію, Хорватію, Чехію та Естонію, які теж подали прохання про звільнення від так званого пулу солідарності.

