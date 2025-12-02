Інтерфакс-Україна
Підрозділи ЗСУ вже зачистили групу, яка під прикриттям туману підняла російський триколор в одному з районів Покровська – Генштаб ЗСУ

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Підрозділи Сил оборони України продовжують оборонні операції у Покровську, Вовчанську, Куп’янську, заяви керівництва РФ про "захоплення" цих населених пунктів не відповідають дійсності, заявив Генеральний штаб Збройних сил України.

"Підрозділи Сил оборони України продовжують оборонні операції на складних ділянках фронту, зокрема у Покровську, Вовчанську, Куп’янську. Бравурні заяви керівництва країни-агресора про "захоплення" цих населених пунктів армією рф не відповідають дійсності. Ідеться лише про чергову спробу кремля використати знятий на відео "флаговтик" з пропагандистською метою для впливу на учасників міжнародних переговорів", - йдеться у заяві Генштабу ЗСУ у телеграм-каналі у вівторок.

Повідомляється, що у Покровську Донецької області Сили оборони утримують північну частину міста по лінії залізниці. "Тривають пошуково-штурмові дії для ліквідації осередків ворога. Противник зазнає значних втрат. Протягом минулої доби на покровському напрямку українські воїни знешкодили загалом 104 окупантів. Так, наші підрозділи вже зачистили групу, яка під прикриттям туману підняла російський триколор в одному з районів міста", - повідомляє Генштаб.

За даними Генштабу, Сили оборони організовують додаткові логістичні шляхи в районах Покровська та Мирнограда для постачання на наші позиції всього необхідного.

"Напруженою залишається ситуація у Вовчанську на Харківщині. Ворог не полишає спроб просунутися в цьому населеному пункті, застосовуючи малі піхотні групи, ударні БпЛА й артилерію. Однак українські захисники стійко утримують позиції", - наголосили у Генштабі.

"Демонстраційні місії росіян із триколорами означають для окупантів лише одне – вони будуть знищені Силами оборони України", резюмує пресслужба Генштабу ЗСУ.

Як повідомляють росЗМІ, під час доповіді Володимиру Путіну очільник російського Генштабу Валерій Герасимов відзвітував про взяття під контроль Покровська і Волчанська, говорив про вуличні бої в Гуляйполі. На зустрічі Путін доручив своїм військам створити "зону безпеки" вздовж кордону з Україною в зоні відповідальності угруповання "Північ". Ймовірно, йдеться про спроби розширити контроль над прикордонними районами Харківської, Сумської та Чернігівської областей.

