П’ятеро поранених в результаті російських обстрілів на Херсонщині

На Херсонщині внаслідок російських обстрілів п’ятеро цивільних дістали поранень, повідомляє пресслужба Херсонської обласної прокуратури.

"За даними слідства, 26 листопада 2025 року військові армії рф здійснювали обстріли населених пунктів області із застосуванням артилерії, зокрема реактивної, мінометів, та дронів різного типу. Станом на 17:30 на Херсонщині п’ятеро людей травмувалися внаслідок російської агресії", - повідомляють в телеграм-каналі відомства у середу.

За даними правоохоронців, всі постраждалі дістали травм різного ступеня від снарядів, що ворог скидав з БпЛА. Двоє чоловіків та жінка у Херсоні, та ще двоє жінок у Нововоронцовці та Чорнобаївці.

Пошкоджень зазнали також приватні та багатоквартирні будинки, дитячий садок, службовий та приватний автотранспорт.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).