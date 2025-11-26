Інтерфакс-Україна
Події
17:53 26.11.2025

П’ятеро поранених в результаті російських обстрілів на Херсонщині

1 хв читати
П’ятеро поранених в результаті російських обстрілів на Херсонщині

На Херсонщині внаслідок російських обстрілів п’ятеро цивільних дістали поранень, повідомляє пресслужба Херсонської обласної прокуратури.

"За даними слідства, 26 листопада 2025 року військові армії рф здійснювали обстріли населених пунктів області із застосуванням артилерії, зокрема реактивної, мінометів, та дронів різного типу. Станом на 17:30 на Херсонщині п’ятеро людей травмувалися внаслідок російської агресії", - повідомляють в телеграм-каналі відомства у середу.

За даними правоохоронців, всі постраждалі дістали травм різного ступеня від снарядів, що ворог скидав з БпЛА. Двоє чоловіків та жінка у Херсоні, та ще двоє жінок у Нововоронцовці та Чорнобаївці.

Пошкоджень зазнали також приватні та багатоквартирні будинки, дитячий садок, службовий та приватний автотранспорт.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Теги: #херсонська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:34 25.11.2025
На Херсонщині внаслідок обстрілів загинуло троє людей, поранено двох цивільних та п’ятьох поліцейських

На Херсонщині внаслідок обстрілів загинуло троє людей, поранено двох цивільних та п’ятьох поліцейських

18:27 22.11.2025
Двоє загиблих і п’ятеро поранених в результаті російських обстрілів на Херсонщині – прокуратура

Двоє загиблих і п’ятеро поранених в результаті російських обстрілів на Херсонщині – прокуратура

18:40 17.11.2025
Поранений через атаку ворожого дрона помер у лікарні – Херсонська ОВА

Поранений через атаку ворожого дрона помер у лікарні – Херсонська ОВА

09:28 17.11.2025
Російські обстріли забрали життя жителя Херсонської області, ще 11 за добу поранені

Російські обстріли забрали життя жителя Херсонської області, ще 11 за добу поранені

17:49 14.11.2025
На Херсонщині дістали поранень четверо цивільних через ворожі обстріли

На Херсонщині дістали поранень четверо цивільних через ворожі обстріли

07:51 14.11.2025
Херсонщина під ворожими обстрілами: Загинув мирний житель, поранені троє

Херсонщина під ворожими обстрілами: Загинув мирний житель, поранені троє

08:56 12.11.2025
Ворог атакував Херсонщину, п'ятеро людей постраждали

Ворог атакував Херсонщину, п'ятеро людей постраждали

17:46 09.11.2025
На Херсонщині поранень дістали п'ятеро цивільних через російські атаки

На Херсонщині поранень дістали п'ятеро цивільних через російські атаки

17:53 08.11.2025
На Херсонщині через вибух невідомого предмета постраждала дитина

На Херсонщині через вибух невідомого предмета постраждала дитина

ВАЖЛИВЕ

У Силах оборони півдня не підтвердили інформацію про захоплення н.п. Високе у Запорізькій області

У Покровську йдуть бої, окупанти закидають нечисленні групи до центру міста з метою створити картинку для пропагандистських медіа - УВ "Схід"

Качка щодо заяв Орбана про фіндопомогу Україні: Позиція Угорщини не змінилася, ми послідовно працюємо з ЄС

Фон дер Ляєн в Європарламенті: робота над текстом мирної угоди для України є відправною точкою на шляху вперед

Фон дер Ляєн: Єврокомісія готова представити юридичний документ щодо фінпідтримки України на 2026-2027 рр.

ОСТАННЄ

Кабмін затвердив держстандарт дошкільної освіти

Раді рекомендують ухвалити закон про відстрочку від мобілізації військовослужбовцям, які відслужили за програмою "18-25" - нардеп

У Силах оборони півдня не підтвердили інформацію про захоплення н.п. Високе у Запорізькій області

Кабмін призначив Бутенка держсекретарем Мінветеранів

Кабмін призначив культурну менеджерку Лаюк заступницею міністра культури

У Москві очікують на детальні контакти Віткоффа з Путіним

Мерц у Бундестазі: Підтримка України буде збільшена до EUR11,5 млрд у 2026р. – ЗМІ

Принцип "Проєктуй і будуй" починає діяти в ОПК України

На Запоріжжі рятувальники спільно з поліцейськими терміново евакуювали з Юрківки дві багатодітні сім’ї з 9 дітьми

Умєрова опитали в НАБУ у статусі свідка щодо "справи Міндіча"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА