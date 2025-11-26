Україна та НАТО запускають спільну програму для оборонних інновацій

Фото: https://t.me/zedigital

Україна спільно з НАТО запустять перший пілотний конкурс у межах нової програми UNITE-Brave NATO у 2026 році із загальним бюджетом EUR10 млн, повідомив перший віцепремʼєр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров за результатами зустрічі із заступницею генерального секретаря НАТО Радмілою Шекерінською.

"Перший пілотний конкурс стартує у 2026 році із загальним бюджетом 10 млн євро. Від України програму координуватиме Brave1, від НАТО перший конкурс імплементує — Агенція зв’язку та інформації НАТО (NCIA)", - написав Федоров у Телеграм в середу.

За його словами, програма передбачає розробку інноваційних продуктів для протидії безпілотникам, посилення протиповітряної оборони та забезпечення систем зв’язку та навігації на фронті.

Федоров додав, що прийом заявок планується розпочати в лютому 2026 року, а вже навесні буде оголошено переможців.

"Фінансування буде забезпечено в межах Комплексного пакету допомоги Україні (CAP) та Міністерством цифрової трансформації",- уточнив перший віцепремʼєр.

Надалі, за словами Федорова, планується збільшити спільне фінансування проєкту до EUR50 млн.