DeepState: ворог просунулися в Покровську, біля Злагоди, Зеленого Гаю, Петропавлівки

Фото: https://t.me/DeepStateUA

SINT-проєкт DeepState повідомляє, що російські війська просунулися в Покровську (Донецька обл.), біля Злагоди (Дніпропетровська обл.), Зеленого Гаю (Запорізька обл.) та біля Петропавлівки (Харківська обл.), неподалік від Куп'янська.

"Ворог просунувся у Покровську (https://deepstatemap.live/#15/48.2837069/37.1325874), поблизу Злагоди (https://deepstatemap.live/#14/47.8517432/36.3209156), Зеленого Гаю (https://deepstatemap.live/#13/47.6659654/36.4265442) та Петропавлівки (https://deepstatemap.live/#14/49.7203231/37.8245458)", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у суботу.