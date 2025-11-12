Інтерфакс-Україна
Події
15:12 12.11.2025

ВАКС відправив під варту підозрюваного у корупції в енергетиці Миронюка із заставою 126 млн грн

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) частково задовольнив запит прокурора САП та обрав підозрюваному у справі про корупцію в енергетиці ексраднику міністра енергетики, раніше - заступнику голови ФДМУ Ігорю Миронюку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 126 млн грн.

Прокурори просили суд про взяття Миронюка під варту з можливістю внесення застави в 136,6 млн грн.

Учасники злочинної організації у внутрішньому спілкуванні називали його "Рокет".

11 листопада ВАКС оголосив перерву у слуханні після понад 5 годин розгляду. Засідання продовжилося вранці 12 листопада.

Як повідомлялося, за словами прокурора САП Сергія Савицького, те, що Миронюк був радником "гласним чи не гласним" Галущенка, підтверджено, в тому числі свідками. Водночас під час засідання 12 листопада сторона захисту підкреслила, що підозрюваний "не є службовою особою" і заявила, що у підозрі Миронюку фігурує лише один епізод про отримання неправомірної вигоди у розмірі $53 тис.

Прокурор САП заявив, що під час обшуку у Миронюка була виявлена не тільки значна кількість грошових коштів, а й "певні довідки", складені на детективів НАБУ, які проводять досудове розслідування.

НАБУ розробляло операцію "Мідас" з літа 2024 року.

Як повідомлялося, серед встановлених НАБУ учасників схеми масштабної корупції у сфері енергетики є, зокрема, член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Сергій Пушкар, бізнесмен Тимур Міндіч, ексвиконавчий директор із фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" Дмитро Басов та ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк.

Раніше з посиланням на НАБУ повідомлялося, що основним напрямом діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. Зокрема, контрагентам "Енергоатому" нав’язувались умови сплати "відкату" за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву "шлагбаум", зазначалося в телеграм-каналі у понеділок.

Підозри вже оголошено 8 особам, включаючи ексвіцепрем’єра Олексія Чернишова.

У ніч на вівторок, 11 листопада, Україну покинув один з фігурантів справи - член НКРЕКП Сергій Пушкар, який до цього працював в "Енергоатомі".

Поза межами України також перебувають Міндіч та Цукерман.

Джерело: https://www.youtube.com/live/6Pk0pJ64xyM?si=PX-_wjvF9TEi658V

Теги: #міндіч #вакс #енергетика #корупція

