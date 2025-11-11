Інтерфакс-Україна
Події
11:50 11.11.2025

Ворог активізував зусилля з проникнення до Покровська через південні околиці, зараз у місті понад 300 росіян

Протягом останніх днів росіяни активізували зусилля з проникнення у м.Покровськ (Донецька область) на легкій техніці через південні околиці, для цього ворог використав несприятливі погодні умови, зокрема густий туман, повідомляє пресслужба 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Як зазначається у повідомленні корпусу, погодні умови, зокрема туман, знижують можливості для української повітряної розвідки та ураження на відкритій місцевості.

"Наразі у місті перебуває понад 300 росіян. Їхня мета залишається незмінною – вийти на північні межі Покровська з подальшою спробою оточити агломерацію. Водночас Сили оборони продовжують виявляти та знищувати ворожі групи у міській забудові навіть в умовах низької видимості", - йдеться у повідомленні.

У ДШВ підкреслили, що з початку листопада Сили оборони ліквідували у Покровську 162 росіянина, ще 39 – поранено. До зачистки міста продовжують залучатися різні ланки Сил оборони – БпС, штурмові та десантно-штурмові підрозділи, ССО, СБУ, Нацгвардії, Нацполіції та інші.

 

