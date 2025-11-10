Харківський метрополітен не зміг розпочати роботу через проблеми з енергопостачанням

Фото: https://t.me/kh_metro

Харківське метро тимчасово не працює через проблеми з енергопостачанням, повідомив телеграм-канал Харківського метрополітену в понеділок вранці.

"У зв’язку з проблемою з електропостачанням тимчасово неможливо розпочати рух поїздів лініями метрополітену. Метрополітен працює в режимі укриття. Про відновлення руху буде повідомлено додатково. Роботу наземного транспорту у місті організовано з урахуванням того, що метрополітен тимчасово не перевозить пасажирів", - сказано в повідомленні Харківського метрополітену в Телеграм.