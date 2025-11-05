Найближчі дні в Україні будуть теплими, без опадів, вночі та вранці туман

Туман очікується вночі та вранці 6 та 7 листопада в західних, північних та східних областях України, повідомляє Укргідрометцентр.

У четвер в Україні без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 2-7° тепла; вдень 8-13°, на півдні країни 12-17°; в Карпатах вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла.

В Києві 6 листопада без опадів, вночі та вранці туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень близько 10°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві за весь період метеорологічних спостережень 6 листопада найвища температура була 19,4° тепла в 2019р., найнижча -13,4° морозу в 1891р.

У п’ятницю в Україні також без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° тепла; вдень 8-13°, на півдні країни 12-17°; в Карпатах вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла.

В Києві 7 листопада без опадів, вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень близько 10°.