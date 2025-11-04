ГУР спільно з пілотами ЗСУ та ССО атакували НПЗ "Лукойл-Ніжегороднєфтєоргсинтез" - джерела

Українські дрони-камікадзе під керуванням операторів Головного управління розвідки Міноборони, Збройних сил та ССО здійснили наліт на НПЗ "Лукойл-Ніжегороднєфтєоргсинтез" в м. Кстово Ніжегородської області РФ.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела в Головному управлінні розвідки, атака відбулася в ніч на 4 листопада. Під час операції було задіяно понад пʼять десятків дронів українського виробництва, зокрема "Бобер" та FP-1.

За інформацією джерел, атака відбулася під час ремонту ректифікаційної колони, що відповідає за первинну обробку нафти та була пошкоджена внаслідок попередніх атак.

Інформація про ураження обʼєкта повідомлялася також в низці російських пабліків. На відео, опублікованих російськими користувачами, видно яскраву заграву над НПЗ, а також зафіксовані вибухи з подальшою пожежею на обʼєкті.

"ЛУКОЙЛ-Ніжегороднєфтєоргсинтез" є одним з провідних НПЗ у РФ, забезпечує зокрема Московський регіон, на який припадає близько 30% споживання бензину в країні. Номінальна потужність з первинної переробки нафти становить близько 17 млн тонн на рік.

Підприємство випускає понад 50 найменувань продукції: автомобільні, авіаційні та дизельні палива; також нафтобітуми, парафіни тощо.

Продукція НПЗ активно використовується російськими окупаційними військами та ворожим ВПК.