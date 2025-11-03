Дощі пройдуть днями у більшості областей України, без суттєвого похолодання

Невеликі, місцями помірні дощі очікуються в ніч на вівторок, 4 листопада, в західних, північних, Вінницькій, місцями Черкаській та Кіровоградській областях, а вдень у більшості областей Україні, крім сходу та південного сходу, повідомляє Укргідрометцентр.

На півдні країни вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, на сході та південному сході південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла; вдень 8-13°, на півдні країни до 16°.

В Києві 4 листопада невеликі дощі. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 10-12°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім.Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень в Києві з 1881 року найвища температура 4 листопада була зафіксована на позначці 17,6° в 2019 році, а найнижча – на позначці 12,2° морозу в 1979 році.

У середу, 5 листопада, у північних, центральних та південних областях України очікуються невеликі, місцями помірні дощі. На решті території - без опадів.

У західних і південно-східних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9°, в західних областях 0-5° тепла; вдень 8-13°, на півдні країни до 16°.

В Києві 5 листопада вночі помірні, вдень невеликі дощі. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 8-10°.