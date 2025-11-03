Інтерфакс-Україна
Події
12:51 03.11.2025

Дощі пройдуть днями у більшості областей України, без суттєвого похолодання

1 хв читати
Дощі пройдуть днями у більшості областей України, без суттєвого похолодання

Невеликі, місцями помірні дощі очікуються в ніч на вівторок, 4 листопада, в західних, північних, Вінницькій, місцями Черкаській та Кіровоградській областях, а вдень у більшості областей Україні, крім сходу та південного сходу, повідомляє Укргідрометцентр.

На півдні країни вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, на сході та південному сході південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла; вдень 8-13°, на півдні країни до 16°.

В Києві 4 листопада невеликі дощі. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 10-12°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім.Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень в Києві з 1881 року найвища температура 4 листопада була зафіксована на позначці 17,6° в 2019 році, а найнижча – на позначці 12,2° морозу в 1979 році.

У середу, 5 листопада, у північних, центральних та південних областях України очікуються невеликі, місцями помірні дощі. На решті території - без опадів.

У західних і південно-східних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9°, в західних областях 0-5° тепла; вдень 8-13°, на півдні країни до 16°.

В Києві 5 листопада вночі помірні, вдень невеликі дощі. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 8-10°.

Теги: #прогноз_погоди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:33 02.11.2025
На більшій частині України опадів не очікується у найближчі дні

На більшій частині України опадів не очікується у найближчі дні

13:44 30.10.2025
В Україні у п'ятницю невеликі дощі, в суботу переважно без опадів

В Україні у п'ятницю невеликі дощі, в суботу переважно без опадів

12:42 29.10.2025
Сухо і доволі тепло буде на переважній території України у четвер

Сухо і доволі тепло буде на переважній території України у четвер

13:28 27.10.2025
В найближчі дві доби в Україні очікуються помірні, місцями значні дощі

В найближчі дві доби в Україні очікуються помірні, місцями значні дощі

13:06 25.10.2025
Дощова погода очікується у низці областей України ближчими днями

Дощова погода очікується у низці областей України ближчими днями

13:35 24.10.2025
В Україні в суботу дощитиме, в неділю - переважно без опадів

В Україні в суботу дощитиме, в неділю - переважно без опадів

13:04 23.10.2025
Україну в найближчі два дні накриють дощі, на півдні – грози

Україну в найближчі два дні накриють дощі, на півдні – грози

13:34 22.10.2025
Найближчими днями по всій Україні очікуються дощі, на півдні грози

Найближчими днями по всій Україні очікуються дощі, на півдні грози

12:52 20.10.2025
Потепління очікується в Україні найближчими днями, невеликий дощ - лише на сході, в середу - з мокрим снігом

Потепління очікується в Україні найближчими днями, невеликий дощ - лише на сході, в середу - з мокрим снігом

11:51 19.10.2025
Понеділок в Україні буде прохолодний із невеликими дощами, у вівторок потеплішає

Понеділок в Україні буде прохолодний із невеликими дощами, у вівторок потеплішає

ВАЖЛИВЕ

Українські родини в Закарпатті віддають дітей до угорських шкіл через фінансові виплати КМКС - депутат облради Цебер

Сили оборони зупинили розширення присутності росіян на півночі Покровська, оборона Мирнограда поповнена додатковими силами - 7 корпус ШР ДШВ

Закарпатська область прийняла близько 400 тис. переселенців – депутат облради Цебер

Сили оборони уразили Саратовський НПЗ та низку об'єктів логістики армії рф – Генштаб ЗСУ

Захисники України в ніч на 3 листопада знищили або подавили 116 зі 150 засобів повітряного нападу росіян

ОСТАННЄ

Президент відзначив "Хрестом бойових заслуг" двох бійців ТРО ЗСУ, які 165 діб безперервно перебували на одній із позицій на фронті

МВФ може скасувати допомогу Україні, якщо Бельгія не погодиться підтримати репараційний кредит – ЗМІ

Нацполіція екстрадувала з Вірменії організатора шахрайської схеми, через яку волонтери та військові втратили понад 20 млн грн

У лікарні померла поранена внаслідок удару російського дрону по Підлиману 2 листопада

Українські родини в Закарпатті віддають дітей до угорських шкіл через фінансові виплати КМКС - депутат облради Цебер

Сили оборони зупинили розширення присутності росіян на півночі Покровська, оборона Мирнограда поповнена додатковими силами - 7 корпус ШР ДШВ

СБУ заочно повідомила про підозру бойовику, який вирізав "Z" на чолі полоненого українського воїна

Закарпатська область прийняла близько 400 тис. переселенців – депутат облради Цебер

Велика Британія відправляє Україні більше ракет Storm Shadow для ударів по РФ – ЗМІ

Раді пропонують адаптувати звання служби цивільного захисту до стандартів НАТО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА