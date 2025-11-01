Президент доручив уряду до 15 листопада представити деталі пакету програм зимової підтримки

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду сформувати достатньо значимий пакет програм, які запрацюють уже в грудні – зимову підтримку. Наразі визначається, які конкретно елементи будуть враховані, написав президент в телеграм-каналі.

"Я доручив уряду найближчими тижнями завершити підготовку цієї зимової підтримки й представити деталі пакету до 15 листопада, щоб люди могли починати користуватись", - зазначив Зеленський.

За словами президента, в першу чергу до пакета буде включена програма прямої підтримки, яку можна буде витратити на найбільш нагальні потреби.

"Також ми запускаємо ще окрему програму для тих, кому найбільш складно. Це самотні літні люди, багатодітні родини, люди, які живуть у зонах бойових дій, деяким іншим групам у суспільстві. Премʼєр-міністр України представить усі деталі", - наголосив він.

Також буде збережена фіксована ціна на газ та на електрику для побутових споживачів на зимовий період.

"Звісно, працюємо і для розширення медичних програм. Проєкт чекапів, який готує Міністерство охорони здоровʼя України, тобто можливість кожної дорослої людини приділити більше уваги своєму здоровʼю, має запрацювати вже в січні", - додав Зеленський.