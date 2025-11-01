Інтерфакс-Україна
Події
10:51 01.11.2025

Двоє жителів Херсону загинули під обстрілами, в області за добу 21 поранений, пошкоджені 8 багатоповерхівок - поліція

3 хв читати
Двоє жителів Херсону загинули під обстрілами, в області за добу 21 поранений, пошкоджені 8 багатоповерхівок - поліція
Фото: https://npu.gov.ua

Двоє людей загинули, 21 отримав поранено в Херсонський області за минулу добу через російські обстріли, повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області в суботу.

"Вранці російська армія з артилерії здійснила масований обстріл Дніпровського району Херсона. Під ударом опинився ринок, де в той час перебували продавці, покупці та випадкові перехожі. Унаслідок підступної та цинічної атаки загинули 56-річна жінка та 51-річний чоловік. 13 людей віком від 44 до 73 років отримали вибухові та черепно-мозкові травми, контузії, уламкові поранення різних частин тіла. Пошкоджено чотири багатоквартирні будинки, дитячий садочок, торгівельні кіоски. Внаслідок подальших артобстрілів пошкоджено багатоквартирний та вісім приватних будинків, газопроводи", - йдеться в повідомленні.

Після артобстрілу ворог атакував житлові квартали Херсона дронами. "Через скид із безпілотника постраждав 42-річний чоловік. Він отримав вибухову травму й уламкове поранення стегна", - розповіли в поліції.

Також повідомляється про постраждалих внаслідок артилерійських обстрілів інших районів міста. "У ранковий час військові рф з артилерії обстріляли і Центральний район міста. Поранена 60-річна жінка. Її доправили до лікарні з мінно-вибуховою травмою й уламковим пораненням ноги. Зазнали пошкоджень гуртожиток та службовий автомобіль поліції. Вночі росіяни вдарили з артилерії по мікрорайону "Північний", пошкоджено багатоквартирний будинок. Ще один багатоквартирний будинок пошкоджено артобстрілом у Корабельному районі", - йдеться в повідомленні.

Крім Херсона, під вогнем окупантів перебували Берислав, Кізомис, Придніпровське, Антонівка, Дніпровське, Софіївка, Дар’ївка, Садове, Білозерка, Чорнобаївка, Золота Балка, Качкарівка, Львове.  Упродовж доби війська РФ завдавали ударів із артилерії, мінометів, застосовували БпЛА різних типів. Постраждали місцеві жителі, про загиблих не повідомляється.

"У Білозерці окупанти вдарили дроном по території заводу, внаслідок чого пошкоджено його інфраструктуру. Також пошкоджено багатоквартирний будинок й автомобіль. Поранено 60-річного чоловіка, він дістав мінно-вибухову травму та струс головного мозку. Внаслідок ранкового артобстрілу селища постраждав 34-річний місцевий житель. Він отримав контузію, вибухову та черепно-мозкову травми. Пошкоджено три приватні будинки", - йдеться в повідомленні.

У Дар’ївці під удар ворожого БпЛА потрапила вантажівка: через скидання вибухівки двоє чоловіків віком 40 та 64 роки отримали вибухові травми й контузії. Також росіяни скинули боєприпас із БпЛА та вдарили FPV-дроном по ще двох автомобілях, які пошкоджено.

По медичну допомогу звернулися двоє чоловіків, які 30-го жовтня постраждали через атаки дронів на трасі біля Степанівки, в обох діагностували вибухові травми й контузії.

Усього внаслідок російських атак у населених пунктах правобережної частини Херсонської області пошкоджено 39 об’єктів: вісім багатоквартирних та 14 приватних будинків, дитячий садочок, церкву, гуртожиток, інфраструктуру заводу, службовий автомобіль поліції та три цивільні автівки, вантажівку, дві господарські споруди, газопроводи, торгівельний кіоск, гараж.

"У Чорнобаївці військові окупаційної армії вдарили дроном типу FPV по церкві, будівлю якої пошкоджено. Артилерійським вогнем пошкоджено два приватні будинки в Антонівці й Качкарівці, приватний будинок, господарську будівлю й гараж у Золотій Балці", - йдеться в повідомленні.

За минулу добу поліція відреагувала на 507 заяв і повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Відкрито вісім проваджень за ст. 438 "воєнні злочини" Кримінального кодексу України.

Теги: #постраждалі #херсон #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:27 01.11.2025
У Запорізькій області поранено 72-річну жінку внаслідок російського удару по Оріхову

У Запорізькій області поранено 72-річну жінку внаслідок російського удару по Оріхову

09:08 01.11.2025
На Сумщині за добу зафіксовано 82 обстріли, семеро постраждалих цивільних

На Сумщині за добу зафіксовано 82 обстріли, семеро постраждалих цивільних

14:13 31.10.2025
До двох збільшилась кількість жертв ворожого обстрілу у Херсоні

До двох збільшилась кількість жертв ворожого обстрілу у Херсоні

12:49 31.10.2025
У Херсоні загинула жінка, ще четверо осіб постраждали через ворожий обстріл

У Херсоні загинула жінка, ще четверо осіб постраждали через ворожий обстріл

11:36 31.10.2025
У Донецькій області загинули 8 цивільних, 19 зазнали поранень через обстріли окупантів минулої доби

У Донецькій області загинули 8 цивільних, 19 зазнали поранень через обстріли окупантів минулої доби

08:54 31.10.2025
У Великобурлуцькій громаді Харківщини двоє постраждалих внаслідок ворожих обстрілів

У Великобурлуцькій громаді Харківщини двоє постраждалих внаслідок ворожих обстрілів

07:55 31.10.2025
Уже 11 постраждалих, серед яких четверо дітей, через атаку БпЛА на Сумщині

Уже 11 постраждалих, серед яких четверо дітей, через атаку БпЛА на Сумщині

00:30 31.10.2025
Росія за годину випустила 10 дронів по цивільній інфраструктурі Сумщини

Росія за годину випустила 10 дронів по цивільній інфраструктурі Сумщини

23:41 30.10.2025
Ворог наніс удари по цивільній інфраструктурі Сумщини, є постраждалі

Ворог наніс удари по цивільній інфраструктурі Сумщини, є постраждалі

21:27 30.10.2025
У Запорізькому районі помер один із постраждалих внаслідок російської атаки

У Запорізькому районі помер один із постраждалих внаслідок російської атаки

ВАЖЛИВЕ

ГУР: внаслідок операції в Московській області виведено з ладу три нитки нафтопродуктопроводу "Кольцевой"

Генштаб зафіксував впродовж доби 157 бойових зіткнень

У результаті ракетного удару по Миколаєву є поранені, служби працюють

На Житомирщині в результаті вибуху мін загинуло 5 людей, троє поранені

Суд відправив під цілодобовий домашній арешт ексмера Одеси Труханова у справі про службову недбалість

ОСТАННЄ

ППО знешкодила вночі 206 з 223 ворожих дронів, є влучання на 7 локаціях

ГУР: внаслідок операції в Московській області виведено з ладу три нитки нафтопродуктопроводу "Кольцевой"

Міністри енергетики G7 засуджують атаки Росії на енергетику України - заява

Генштаб зафіксував впродовж доби 157 бойових зіткнень

Окупанти завдали понад 700 ударів по Запорізькій області протягом доби

Рятувальники ліквідували пожежу після ворожої атаки на об’єкт газовидобувної галузі на Полтавщині

У результаті ракетного удару по Миколаєву є поранені, служби працюють

Трамп заявив, що США та Канада не відновлюватимуть торговельні переговори

ДСНС: На Чернігівщині внаслідок атак ворожих дронів пошкоджено будівлі та поранено жінку

Данія посилює військову присутність у Гренландії через загрозу з боку Росії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА