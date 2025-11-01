Двоє жителів Херсону загинули під обстрілами, в області за добу 21 поранений, пошкоджені 8 багатоповерхівок - поліція

Фото: https://npu.gov.ua

Двоє людей загинули, 21 отримав поранено в Херсонський області за минулу добу через російські обстріли, повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області в суботу.

"Вранці російська армія з артилерії здійснила масований обстріл Дніпровського району Херсона. Під ударом опинився ринок, де в той час перебували продавці, покупці та випадкові перехожі. Унаслідок підступної та цинічної атаки загинули 56-річна жінка та 51-річний чоловік. 13 людей віком від 44 до 73 років отримали вибухові та черепно-мозкові травми, контузії, уламкові поранення різних частин тіла. Пошкоджено чотири багатоквартирні будинки, дитячий садочок, торгівельні кіоски. Внаслідок подальших артобстрілів пошкоджено багатоквартирний та вісім приватних будинків, газопроводи", - йдеться в повідомленні.

Після артобстрілу ворог атакував житлові квартали Херсона дронами. "Через скид із безпілотника постраждав 42-річний чоловік. Він отримав вибухову травму й уламкове поранення стегна", - розповіли в поліції.

Також повідомляється про постраждалих внаслідок артилерійських обстрілів інших районів міста. "У ранковий час військові рф з артилерії обстріляли і Центральний район міста. Поранена 60-річна жінка. Її доправили до лікарні з мінно-вибуховою травмою й уламковим пораненням ноги. Зазнали пошкоджень гуртожиток та службовий автомобіль поліції. Вночі росіяни вдарили з артилерії по мікрорайону "Північний", пошкоджено багатоквартирний будинок. Ще один багатоквартирний будинок пошкоджено артобстрілом у Корабельному районі", - йдеться в повідомленні.

Крім Херсона, під вогнем окупантів перебували Берислав, Кізомис, Придніпровське, Антонівка, Дніпровське, Софіївка, Дар’ївка, Садове, Білозерка, Чорнобаївка, Золота Балка, Качкарівка, Львове. Упродовж доби війська РФ завдавали ударів із артилерії, мінометів, застосовували БпЛА різних типів. Постраждали місцеві жителі, про загиблих не повідомляється.

"У Білозерці окупанти вдарили дроном по території заводу, внаслідок чого пошкоджено його інфраструктуру. Також пошкоджено багатоквартирний будинок й автомобіль. Поранено 60-річного чоловіка, він дістав мінно-вибухову травму та струс головного мозку. Внаслідок ранкового артобстрілу селища постраждав 34-річний місцевий житель. Він отримав контузію, вибухову та черепно-мозкову травми. Пошкоджено три приватні будинки", - йдеться в повідомленні.

У Дар’ївці під удар ворожого БпЛА потрапила вантажівка: через скидання вибухівки двоє чоловіків віком 40 та 64 роки отримали вибухові травми й контузії. Також росіяни скинули боєприпас із БпЛА та вдарили FPV-дроном по ще двох автомобілях, які пошкоджено.

По медичну допомогу звернулися двоє чоловіків, які 30-го жовтня постраждали через атаки дронів на трасі біля Степанівки, в обох діагностували вибухові травми й контузії.

Усього внаслідок російських атак у населених пунктах правобережної частини Херсонської області пошкоджено 39 об’єктів: вісім багатоквартирних та 14 приватних будинків, дитячий садочок, церкву, гуртожиток, інфраструктуру заводу, службовий автомобіль поліції та три цивільні автівки, вантажівку, дві господарські споруди, газопроводи, торгівельний кіоск, гараж.

"У Чорнобаївці військові окупаційної армії вдарили дроном типу FPV по церкві, будівлю якої пошкоджено. Артилерійським вогнем пошкоджено два приватні будинки в Антонівці й Качкарівці, приватний будинок, господарську будівлю й гараж у Золотій Балці", - йдеться в повідомленні.

За минулу добу поліція відреагувала на 507 заяв і повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Відкрито вісім проваджень за ст. 438 "воєнні злочини" Кримінального кодексу України.