17:57 30.10.2025

ВАКС заарештував двох підозрюваних у розкраданні на закупівлях дронів з правом застави 15 млн грн і 12 млн грн - САП

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) частково задовольнив клопотання детективів НАБУ та застосував запобіжні заходи до двох підозрюваних у справі щодо розкрадання коштів під час закупівель безпілотників для Сил оборони України, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"Рішенням суду до двох представників приватних компаній застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 12 млн грн та 15 млн грн відповідно", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у четвер.

Раніше стало відомо, що антикорупційні органи повідомили про підозру двом посадовцям Держспецзв’язку та двом представникам приватних компаній, причетним до організації та реалізації злочинної схеми розкрадання коштів під час закупівель безпілотників для Сил оборони України.

"З’ясувалося, що протягом травня – вересня 2023 року Держспецзв’язку придбало 400 дронів "DJI Mavic 3" та 1300 дронів "Autel Evo Max 4T" за цінами, що перевищували ринкові на 70–90%. Кошти від реалізації цих дронів було виведено на рахунки підконтрольних компаній"", - йшлося у повідомленні САП.

При цьому зазначалося, що такі дії завдали державному бюджету України збитків на суму понад 90 млн грн.

