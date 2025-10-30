Чоловік загинув через російський обстріл Херсона

У лікарні помер чоловік, який отримав травми через російський обстріл центру Херсона, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"На жаль, 65-річний херсонець, який потрапив під російський обстріл у центральній частині міста, помер у лікарні. Медики до останнього боролися за його життя, однак травми виявились занадто важкими", - написав Прокудін у телеграм-каналі у четвер.

Очільник ОВА висловив щирі співчуття рідним і близьким загиблого.