13:44 30.10.2025

В Україні у п'ятницю невеликі дощі, в суботу переважно без опадів

У п’ятницю, 31 жовтня, у північних, вночі і в західних областях, вдень також й на сході країни, Полтавщині та Дніпропетровщині невеликий дощ, на решті території без опадів, повідомив Укргідрометцентр.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, у північних, більшості західних та Вінницькій областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 5-10°, на сході країни 1-6° тепла; вдень 9-14°, у південній частині 15-20°.

У Карпатах вночі мокрий сніг, вдень без опадів; температура вночі 0-2° тепла, вдень 2-5°.

У Києві у п’ятницю вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 10-12°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 31 жовтня найтепліша температура вдень 21,7° в 2023р., найнижча вночі 17,8° морозу в 1920р.

У суботу, 1 листопада, в Україні без опадів, лише на північному сході країни вночі невеликий дощ. Вночі та вранці в Карпатах та на Прикарпатті місцями туман.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8°, у західних, Житомирській та Вінницькій областях 0-5° тепла; вдень 9-14°, на крайньому півдні країни до 17°; у Карпатах вночі 0-3° морозу, вдень 4-9° тепла.

У Києві у суботу без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 10-12°.

