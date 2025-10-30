Інтерфакс-Україна
06:27 30.10.2025

Кількість постраждалих через нічну масовану атаку росіян на Запоріжжя зросла до одинадцяти – ОВА

Кількість постраждалих внаслідок ракетно-дронових ударів ворога по Запоріжжю зросла до одинадцяти, з них шестеро – діти, повідомив начальник ОВА Іван Федоров у телеграм-каналі станом на 06:22 четверга.

"До 11 зросла кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Серед поранених шестеро дітей - троє дівчаток та троє хлопчиків. Дітям від 3 до 6 років. Усі отримують необхідну медичну допомогу", - написав Федоров у Телеграм.

