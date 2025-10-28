Інтерфакс-Україна
Події
11:58 28.10.2025

ДБР: затримано ексголову правління "Укренерго" за підозрою у шахрайському заволодінні коштами державного підприємства

2 хв читати
ДБР: затримано ексголову правління "Укренерго" за підозрою у шахрайському заволодінні коштами державного підприємства
Фото: ttps://t.me/DBRgovua

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру львівському бізнесмену та затримали ексголову правління "Укренерго" за підозрою у шахрайському заволодінні коштами державного підприємства "НЕК "Укренерго".

"ДБР за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомило про підозру львівському бізнесмену та затримало ексголову правління "Укренерго" за підозрою у шахрайському заволодінні коштами "НЕК "Укренерго"", - повідомляє ДБР у Телеграм-каналі у вівторок.

"Організував схему львівський бізнесмен, якого ДБР вже раніше викрило на закупівлі неякісного одягу для потреб ЗСУ на понад 1 млрд грн", - зазначили у відомстві.

За інформацією Бюро, у 2018 році під час проведення тендерів на реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій Південної та Західної енергосистем посадовець вступив у змову з представниками приватної компанії.

На той час, як уточнюють в ДБР, він обіймав посаду заступника директора з інвестицій ДП "НЕК "Укренерго".

"Між сторонами було укладено два договори на загальну суму понад 68 млн грн. Після цього держпідприємство перерахувало підряднику понад 13,7 млн грн авансових платежів, які зловмисники привласнили", - наголошують в Бюро.

В повідомленні ДБР не вказані імена фігурантів. Йдеться про ексголову "Укренерго" Володимира Кудрицького та львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

Раніше джерело агентства "Інтерфакс-Україна" в правоохоронних органах повідомило, що співробітники ДБР затримали на Львівщині колишнього голову "Укренерго" Володимира Кудрицького і готували йому підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах.

Співрозмовник агентства уточнив, що йдеться про справу бізнесмена Ігоря Гринкевича і ймовірне заволодіння коштами державної компанії під час тендерів на реконструкцію об'єктів енергосистеми ще у 2018 році.

Теги: #затримання #дбр

