Ексглаву "Укренерго" Кудрицького затримано на Львівщині - джерело
Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали на Львівщині колишнього голову "Укренерго" Володимира Кудрицького, йому готується підозра у шахрайстві в особливо великих розмірах, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело у правоохоронних органах.
"Кудрицького затримано на Львівщині", - сказав співрозмовник агентства.
За його словами, на даний час затриманому готується підозра за статтею про шахрайство в особливо великих розмірах.
Співрозмовник агентства уточнив, що йдеться про справу бізнесмена Ігоря Гринкевича і ймовірне заволодіння коштами державної компанії під час тендерів на реконструкцію об'єктів енергосистеми ще у 2018 році.
21 жовтня джерела агентства повідомляли про обшуки у екскерівника "Укренерго" Кудрицького. Слідчі дії проводилися в рамках розслідування кримінального провадження щодо зловживання службовим становищем та заволодіння коштами державної компанії.
Обшуки проходили також в "Укренерго" та організаціях, яких можуть бути причетними до незаконної схеми заволодіння коштами під час прокладання електромагістралей.
Офіційної інформації від ДБР агентство наразі не має.