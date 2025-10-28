Інтерфакс-Україна
11:09 28.10.2025

Ексглаву "Укренерго" Кудрицького затримано на Львівщині - джерело

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали на Львівщині колишнього голову "Укренерго" Володимира Кудрицького, йому готується підозра у шахрайстві в особливо великих розмірах, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело у правоохоронних органах.

"Кудрицького затримано на Львівщині", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, на даний час затриманому готується підозра за статтею про шахрайство в особливо великих розмірах.

Співрозмовник агентства уточнив, що йдеться про справу бізнесмена Ігоря Гринкевича і ймовірне заволодіння коштами державної компанії під час тендерів на реконструкцію об'єктів енергосистеми ще у 2018 році.

21 жовтня джерела агентства повідомляли про обшуки у екскерівника "Укренерго" Кудрицького. Слідчі дії проводилися в рамках розслідування кримінального провадження щодо зловживання службовим становищем та заволодіння коштами державної компанії.

Обшуки проходили також в "Укренерго" та організаціях, яких можуть бути причетними до незаконної схеми заволодіння коштами під час прокладання електромагістралей.

Офіційної інформації від ДБР агентство наразі не має.

