14:53 27.10.2025

Єврокомісія: Фокус у питанні фінпідтримки України на 2026-2027 – на росактивах

В Європейській комісії знову пояснюють, що основний фокус у питанні надання Україні фінансової підтримки на період 2026-2027 роки зосереджений на можливостях використання іммобілізованих російських активах.

Це у понеділок в Брюсселі на брифінгу підтвердила речниця Єврокомісії Паула Піньйо, відповідаючи на запитання, які саме варіанти розглядає Європейська комісія на доручення Європейської ради, яке вона отримала по завершенню засідання лідерів Європейського союзу минулого четверга в Брюсселі.

"Варто нагадати, перш за все, що у висновках Європейської Ради минулого четверга є чітке зобов'язання Європейської Ради щодо вирішення фінансових потреб України на 2026 та 2027 роки. Європейська Рада залишається відданою задоволенню цих фінансових потреб України. І саме в цьому контексті Європейська Рада запросила Комісію запропонувати варіанти. У цьому відношенні Президент фон дер Ляєн також дуже чітко висловилася у питанні, яке їй було адресовано на прес-конференції Європейської Ради, де вона сказала, що, звичайно, завжди є інші варіанти, ніж використання іммобілізованих активів, але основна увага все ще зосереджена на іммобілізованих активах", - детально відповіла речниця Єврокомісії.

Піньйо наголосила, що у той час, як Комісія може розглянути "інші варіанти, основна увага має залишатися на використанні заблокованих активів".

Відповідаючи на запитання щодо можливої суми фінансування, речник з питань бюджету Балаш Узварі повідомив, що Єврокомісія берез за основу оцінку МВФ. "Цифра, яку ми маємо на увазі на 2026 та 2027 роки, становить близько 60 млрд доларів США. Тож це сума, яку ми розглядаємо на наступні два роки", - сказав він.

Піньйо не погодилася з оцінкою деяких журналістів стосовно того, що саміт ЄС, який пройшов минулого четверга, був провальним саме у цьому питанні. "Я думаю, що з цього приводу можна сказати, що це незвідані води, чи не так? Це сфера, де ми раніше не діяли. Тож, очевидно, це складне питання, і, очевидно, законно ставити запитання, і також законно, що ми в Комісії запропонували відповіді на ці запитання. І саме в цьому ми також бачимо внесок Європейської Ради в цьому сенсі, щоб мати можливість почути, на які питання ще потрібно відповісти, і які викликають занепокоєння. І на цій основі наші колеги зараз саме працюють над визначеними варіантами, прагнучи відповісти, розглянути будь-які все ще існуючі занепокоєння", - пояснила речниця Єврокомісії.

За її словами, варіанти для подальшого обговорення "будуть незабаром на столі, щоб Європейська Рада могла прийняти рішення на цій основі".

Піньйо уточнила, що один із варіантів, який "міг би врятувати репараційний кредит, про який йшлося, принаймні, в Норвегії, і який згодом прокоментували прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен та міністр Швеції у справах Європи Джессіка Розенкранц, полягає в тому, що Норвегія могла б бути гарантом кредиту та використовувати заморожені активи".

Речниця також роз’яснила, що наступним кроком будуть запропоновані Єврокомісією ​​варіанти, після чого пройде їх обговорення та, як сподіваються в ЄС, на наступній Європейській раді буде ухвалено остаточне рішення.

Піньйо конкретизувала, що в рамках засідання Європейської ради, що минуло, Комісія не вносила "жодної пропозиції", але пройшло обговорення різних варіантів. "Чи охоплюватиме це лише активи, які знерухомлені в Бельгії, чи також в інших державах-членах, ще належить з'ясувати. Тож це частина поточного обговорення", - додала вона.

При цьому речниця Єврокомісії знову наголосила, що Європейська Рада підтвердила своє зобов'язання вирішити нагальні фінансові потреби України у 2026-2027 роках.

Теги: #єврокомісія #фінансова_підтримка

