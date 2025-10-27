В найближчі дві доби в Україні очікуються помірні, місцями значні дощі

У вівторок, 28 жовтня, вночі на сході та південному сході помірні, на Луганщині та Донеччині місцями значні дощі, на заході країни невеликі дощі, повідомляє Укргідрометцентр.

На решті території без опадів. Вдень в Україні, крім східних областей, невеликий дощ.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°, на півдні та південному сході країни 11-16°.

В Карпатах вночі помірний, вдень невеликий мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, пориви вітру 17-22 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

У Києві в ніч на вівторок без опадів, вдень невеликий дощ, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 10-12°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 28 жовтня у Києві була зафіксована у 2013 році і склала 20,7°, найнижча вночі – 12,4° морозу в 1912 році.

В середу, 29 жовтня, в Україні невеликі, вночі на південному сході країни помірні дощі, вдень у південній частині без опадів.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, у західних, вдень і в Житомирській та Вінницькій областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°, на півдні країни 11-16°.

В Карпатах вночі помірний, вдень невеликий мокрий сніг та дощ, пориви вітру 17-22 м/с, температура вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

У Києві у середу невеликий дощ, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 10-12°.