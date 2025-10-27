Трамп про випробування "Буревісника": Путіну не слід випробовувати ракети. Ми не граємо з ними в ігри

Президент США Дональд Трамп у коментарі журналістам на борту Air Force One відреагував на повідомлення про випробування Росією нової ракети, здатної пролетіти понад 8 тис. миль, заявивши, що замість цього Москва повинна припинити війну, яка триває вже четвертий рік.

"Вони знають, що у нас є атомний підводний човен… І вони не грають з нами в ігри. Ми також не граємо з ними в ігри. Ми постійно випробовуємо ракети, але, знаєте, у нас є підводний човен, атомний підводний човен, і нам не потрібно плисти 8000 миль. І я не думаю, що це доречно щоб Путін говорив, до речі, що вам слід припинити війну. Війна, яка мала б тривати один тиждень, уже скоро триває четвертий рік", — сказав Трамп.

За словами Володимира Путіна, які передає агентство Reuters, Росія успішно випробувала ядерну крилату ракету "Буревісник", здатну нести ядерну боєголовку. Він зазначив, що ця зброя може пробити будь-який захисний щит і буде рухатися до свого розгортання.

РФ стверджує, що ракета 9М730 "Буревісник" (в НАТО – SSC-X-9 Skyfall) є "невразливою" для сучасних та майбутніх систем протиракетної оборони, має майже необмежену дальність і непередбачуваний маршрут польоту.