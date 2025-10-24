Інтерфакс-Україна
Події
15:46 24.10.2025

Незалежна асоціація банків України змінила назву на Національну асоціацію банків

2 хв читати
Незалежна асоціація банків України змінила назву на Національну асоціацію банків
Фото: https://nabu.ua

Незалежна асоціація банків України (НАБУ) змінила назву на Національна асоціація банків України.

"Нас уже давно називають Національною асоціацією банків України, і це відображає нашу сутність та відповідальність", – зазначив голова Ради НАБУ Володимир Мудрий на загальних зборах Асоціації, які відбулись на початку тижня.

Відповідні зміни до назви внесено до Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Як уточнили в асоціації, англомовна назва тепер також звучить як National Association of Banks of Ukraine (NABU), що узгоджується з українською абревіатурою.

Мудрий додав, що серед пріоритетів роботи НАБУ на 2026 рік – розширення співпраці з державними органами та міжнародними фінансовими інституціями, зокрема ЄБРР, МФК, МВФ і Світовим банком.

Серед інших напрямів – поглиблення взаємодії з банківськими асоціаціями європейських країн і розвиток кредитування, зокрема іпотечного, консорціумного, факторингового та проєктного.

Окрему увагу Асоціація приділятиме розвитку ринку капіталів, впровадженню норм європейського регулювання та "зеленій" фінансовій адженді.

"Назва "Національна" підкреслює наше прагнення діяти на благо всієї банківської системи України – як єдиної, сильної, самобутньої спільноти", – підсумував Мудрий.

На загальних зборах також було затверджено звіт ревізійної комісії за 2024 рік, підтримано оновлення статуту та внутрішніх положень асоціації, а також ухвалено новий порядок визначення розміру вступних внесків.

Банківська спільнота підтвердила довіру до чинного складу ради асоціації — після переобрання її склад залишився без змін.

Усі рішення ухвалено за участі представників 31 банку-члена НАБУ, більшість із них – одностайно.

Теги: #асоція_банків #набу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:14 22.10.2025
Нові підозри оголошені у справі про заволодіння 129 млн грн на ремонті водогону в Дніпропетровській області у 2022-23рр

Нові підозри оголошені у справі про заволодіння 129 млн грн на ремонті водогону в Дніпропетровській області у 2022-23рр

15:53 20.10.2025
Голова облради і нардепка підозрюються у недекларуванні понад 8 млн грн - НАБУ

Голова облради і нардепка підозрюються у недекларуванні понад 8 млн грн - НАБУ

14:33 20.10.2025
В СБУ підтвердили проведення обшуків у родичів детектива НАБУ

В СБУ підтвердили проведення обшуків у родичів детектива НАБУ

11:46 20.10.2025
Співробітники СБУ провели обшуки у родичів детектива НАБУ, який розслідував зловживання в енергетиці, заявляють в Бюро

Співробітники СБУ провели обшуки у родичів детектива НАБУ, який розслідував зловживання в енергетиці, заявляють в Бюро

19:01 16.10.2025
НАБУ повідомило чинному нардепу про підозру у відмиванні понад 9 млн грн

НАБУ повідомило чинному нардепу про підозру у відмиванні понад 9 млн грн

ВАЖЛИВЕ

Росіяни вперше застосували КАБи на Одещині – ОВА

Коаліція охочих обговорить гарантії безпеки для України – Зеленський

Зеленський прибув до резиденції Стармера

Внаслідок підриву вибухового пристрою на пероні в Овручі загинуло 4 людини, ще 12 отримали поранення – Нацполіція

У потязі в Овручі чоловік підірвав гранату, загинуло п'ятеро людей – джерело

ОСТАННЄ

ДБР забезпечило стягнення в дохід держави активів ексміністра МВС Захарченка на понад 400 млн грн

Військовослужбовець-дезертир, який працював на воєнну розвідку ворога і збирав розвіддані, отримав 15 років тюрми - СБУ

Росіяни вперше застосували КАБи на Одещині – ОВА

Виставку українського павільйону на EXPO 2025 в Японії експонують в Українському домі в листопаді - Мінкультури

ЗСУ взяли під контроль с.Торське на Донеччині

Спецпредставник Путіна Дмітрієв прилетів на переговори до США – ЗМІ

Керівник САП і посол Данії обговорили виклики антикорупційних інституцій та захист інвестицій у відновлення

На Херсонщині через ворожий обстріл загинула жінка – ОВА

До 10 зросла кількість постраждалих у Харкові

Загинула керівниця платформи "Тепле місто" Оксана Бриндзак

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА