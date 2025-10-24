Інтерфакс-Україна
11:33 24.10.2025

Число загиблих через обстріл у Херсоні зросло до трьох, ще 14 людей – поранені, серед них діти

Число загиблих через обстріл у Херсоні зросло до трьох, ще 14 людей – поранені, серед них діти
Фото: Херсонська ОВА

Кількість померлих від масованого обстрілу Херсона зросла до трьох та 14 людей дістали поранень, серед них – 16 річний підліток, повідомляє в п’ятницю вранці Херсонська обласна прокуратура.

"Станом на 10:20 підтверджено загибель ще однієї жінки, таким чином кількість померлих від масованого обстрілу Херсона зросла до трьох та 14 людей дістали поранень", - йдеться у повідомленні відомства у Телеграмі.

За даними слідства, вранці 24 жовтня 2025 року російські військові масовано вдарили із реактивних систем залпового вогню житлові масиви Херсона. Постраждалі перебували на вулиці та у власних домівках у момент атак, семеро людей було госпіталізовано до медичних закладів. Обстрілами пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, транспорт і об’єкти інфраструктури.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, що призвели до загибелі людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Раніше глава Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомляв про одну загиблу та дев’ятьох поранених.

