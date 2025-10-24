Сили безпілотних систем уразили за добу 868 ворожих цілей

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 868 цілей противника впродовж доби, повідомляють СБС в телеграм-каналі станом на ранок п'ятниці.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 237 одиниць особового складу, з яких 123 – ліквідовано; 27 точок вильоту пілотів БпЛА; 21 артилерійська система; 3 танки; 1 бронемашина; 22 одиниці автомобільної техніки; 27 мотоциклів; 93 безпілотні літальні апарати противника типу "коптер" та "крило".

"Загалом упродовж жовтня (01–23.10) знищено/уражено 20322 цілі, з них 5963 – особовий склад противника", - повідомили СБС.

Джерело: https://t.me/usf_army/1083