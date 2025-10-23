Інтерфакс-Україна
Події
11:25 23.10.2025

Качка: У питанні гендерної рівності Україна в непоганому стані, але нам є куди рости

1 хв читати
Качка: У питанні гендерної рівності Україна в непоганому стані, але нам є куди рости
Фото: https://www.facebook.com

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка заявляє, що Україна займає непогане місце в питанні гендерної рівності серед країн Європейського Союзу, але ще є куди рости.

"За методологією Європейського Союзу в українському індексі гендерної рівності ми посідаємо 20-те з 27 держав членів ЄС місце. Для нас це стартова точка. Це не означає, що ми в поганому стані, це означає, що ми десь в параметрах Європейського Союзу, але нам є куди рости", - сказав Качка на Українському жіночому конгресі-2025 у Києві в четвер.

Він додав, що в цьому напрямі в Україні дуже сильні результати в сфері освіти і медицини, але найбільш складно знаходити баланс у сфері влади та часу.

Крім того, віцепрем’єр розповів, що на сьогодні уже 24% міністерств і центральних органів виконавчої влади провели гендерні аудити.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Юлія Свириденко сподівається, що тенденція збільшення кількості жінок в українському уряді буде набирати обертів.

Теги: #качка_тарас #гендерні_питання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:24 08.10.2025
Качка: очікуємо від держав ЄС формування позицій для відкриття переговорів за всіма кластерами до кінця року

Качка: очікуємо від держав ЄС формування позицій для відкриття переговорів за всіма кластерами до кінця року

17:54 26.08.2025
Качка обговорив з керівництвом НАБУ та САП реалізацію Дорожньої карти реформ у сфері верховенства права

Качка обговорив з керівництвом НАБУ та САП реалізацію Дорожньої карти реформ у сфері верховенства права

15:47 26.08.2025
Україна і Молдова готові до відкриття переговорів із ЄК щодо Кластера 1 "Основи процесу вступу до ЄС" - Качка

Україна і Молдова готові до відкриття переговорів із ЄК щодо Кластера 1 "Основи процесу вступу до ЄС" - Качка

15:13 26.08.2025
Затвердження Радою ЄС збільшених квот на експорт чутливої агропродукції з України очікується у вересні

Затвердження Радою ЄС збільшених квот на експорт чутливої агропродукції з України очікується у вересні

08:47 15.08.2019
У Британії заборонили рекламу трьох компаній через гендерні стереотипи

У Британії заборонили рекламу трьох компаній через гендерні стереотипи

17:04 07.12.2018
Гройсман виступає за усунення гендерної нерівності в оплаті праці

Гройсман виступає за усунення гендерної нерівності в оплаті праці

18:13 06.07.2018
Віце-прем'єр наголосила на готовності Міноборони вводити посади "гендерних" радників

Віце-прем'єр наголосила на готовності Міноборони вводити посади "гендерних" радників

ВАЖЛИВЕ

Графіки погодинних відключень з 7:00 до 23:00 застосовуються у 12 регіонах у четвер

Енергетики відновили живлення ЗАЕС і вивели станцію з блекауту

Зеленський: 19-й пакет ЄС і американські санкції – хороший сигнал для інших країн приєднатися

ЄС ухвалив 19-й пакет санкцій для РФ

Сили оборони знищили 92 зі 130 ворожих цілей під час нічної атаки, зафіксовано влучання 25 БпЛА на 11 локаціях

ОСТАННЄ

Україну в найближчі два дні накриють дощі, на півдні – грози

Рада ратифікувала угоду з Хорватією про співпрацю у протимінній діяльності

ЄС до 1 січня 2027 року відмовиться від російського СПГ

Вступна кампанія-2026 передбачатиме 12 заяв до вишів, відмову від мотиваційних листів і випускні іспити зі шкіл Європи замість НМТ

Міносвіти: 44,4 тис. ветеранів, дітей учасників бойових дій і дітей загиблих захисників зараховані до вишів у 2025р.

Нардепи пропонують оголошувати хвилину мовчання через систему оповіщення - Кондратюк

На парковках з'являться місця для водіїв з дітьми до 3-х років

В Україні зменшився запит на магістратуру через скорочення кількості вступників старше 25 років

Двоє медійників загинули у Краматорську через ворожий удар безпілотником

Перевізники відтепер можуть замовляти та отримувати картки до смарт-тахографів в Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА