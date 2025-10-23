Качка: У питанні гендерної рівності Україна в непоганому стані, але нам є куди рости

Фото: https://www.facebook.com

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка заявляє, що Україна займає непогане місце в питанні гендерної рівності серед країн Європейського Союзу, але ще є куди рости.

"За методологією Європейського Союзу в українському індексі гендерної рівності ми посідаємо 20-те з 27 держав членів ЄС місце. Для нас це стартова точка. Це не означає, що ми в поганому стані, це означає, що ми десь в параметрах Європейського Союзу, але нам є куди рости", - сказав Качка на Українському жіночому конгресі-2025 у Києві в четвер.

Він додав, що в цьому напрямі в Україні дуже сильні результати в сфері освіти і медицини, але найбільш складно знаходити баланс у сфері влади та часу.

Крім того, віцепрем’єр розповів, що на сьогодні уже 24% міністерств і центральних органів виконавчої влади провели гендерні аудити.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Юлія Свириденко сподівається, що тенденція збільшення кількості жінок в українському уряді буде набирати обертів.