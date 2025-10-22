Інтерфакс-Україна
10:47 22.10.2025

Внаслідок ворожої атаки в Києві двоє загиблих, 21 постраждалий - прокуратура

Внаслідок ворожої атаки на Київ із застосуванням БпЛА та ракет в ніч на середу загинули чоловік та дружина у Дніпровському районі, ще 21 людина в інших районах столиці постраждала, повідомляє Київська міська прокуратура в телеграм-каналі.

"Серед постраждалих - п’ятеро дітей, зокрема дитина 2023 року народження у Дарницькому районі Києва", - зазначається в повідомленні.

За інформацією столичної прокуратури, пошкодження житлових будинків зафіксовано у Дніпровському, Деснянському Дарницькому, та Печерському районах.

"У Деснянському районі внаслідок влучання горіли квартири 10-поверхового будинку та автомобілі у дворі. У Дарницькому районі у 16-поверховому будинку виникла пожежа між 6 та 13 поверхами", - йдеться в повідомленні.

Також, як інформують в прокуратурі, пошкоджень зазнав і 25-поверховий будинок у Печерському районі, де вогонь охопив квартири на верхніх поверхах.

У Дніпровському районі сталася пожежа у квартирі 16-поверхового будинку.

Крім того, за інформацією прокуратури, у Києві пошкоджень зазнала будівля медзакладу та один з хлібокомбінатів.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення військовими РФ воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч.2 ст. 438 КК України).

Правоохоронці на місцях руйнувань фіксують наслідки чергового воєнного злочину.

Досудове розслідування проводять слідчу ГУ СБУ у м.Києві та Київській області.

#атака_рф

