18:57 20.10.2025

Мінрозвитку ініціює виплати 50 тис. грн звільненим з неволі цивільним, які були позбавлені особистої свободи внаслідок війни

Мінрозвитку ініціює виплати 50 тис. грн звільненим з неволі цивільним, які були позбавлені особистої свободи внаслідок війни
Міністерство розвитку громад та територій України ініціює одноразові виплати у розмірі 50 тис. грн цивільним особам, які постраждали через незаконне позбавлення особистої свободи росією, повідомив під час брифінгу заступник міністра розвитку громад та територій України Олексій Рябикін у понеділок.

"Ми маємо забезпечити справедливий і системний підхід до підтримки всіх громадян, які постраждали внаслідок позбавлення особистої свободи через агресію РФ, а також посилити державний захист кожного, хто зазнав переслідувань з боку агресора", — зазначив Рябикін.

Механізм виплат передбачатиме, що після звільнення з місць неволі та отримання довідки від Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими — людина зможе подати заявку до Мінрозвитку. Допомога виплачуватиметься одноразово у розмірі 50 тис. грн без додаткових рішень Комісії.

Рябикін повідомив, що єдиним джерелом таких виплат є та залишається державний бюджет. В цьому році було передбачено трошки більше ніж 1,2 млрд грн, наразі направлено запит на додаткові 800 млн грн з резервного фонду.

"На наступний рік ми закладаємо на ці цілі теж приблизно 2 млрд грн. Я сподіваюся, що народні депутати підтримають цю пропозицію. Цей напрям дуже чутливий і дуже важливий. Держава має знайти можливості його забезпечити", — сказав Рябикін.

Представник Уповноваженого Верховної Ради України у системі органів сектору безпеки й оборони Юрій Ковбаса повідомив, що також розробляється постанова, яка гарантуватиме повний пакет підтримки, включно з медичною допомогою, соціальними виплатами, реабілітацією та реінтеграцією для всіх, хто повернувся з російського полону, незалежно від обставин, за яких людину позбавили особистої свободи.

Повноваження щодо встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України були передані Мінрозвитку на початку 2025 року. Раніше така Комісія діяла при Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

З 13 лютого до 20 жовтня 2025 року Комісія з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України розглянула понад 3,7 тис. заяв, ухвалено 3271 рішення про встановлення факту позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Також міністерством було схвалено виплати щорічної та одноразової державної допомоги на суму більше 1 млрд грн (8109 виплат щорічної державної грошової допомоги та 3361 виплату одноразової державної допомоги).

Комісія розглядає заяви не лише за документами, які подає людина. Додатково враховуються дані та докази, які підтверджують факт позбавлення свободи.

Відповідно до закону України "Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України" № 2010-IX від 26 січня 2022 року, рішення про встановлення факту може бути ухвалене, якщо людину було позбавлено свободи через її діяльність, пов’язану з відстоюванням українського суверенітету, національних інтересів або за професійну, громадську, політичну чи правозахисну діяльність. Також факт може бути встановлений, якщо особу було незаконно затримано як заручника з метою примусу третіх осіб до певних дій. Закон чітко визначає, на які категорії громадян поширюється його дія.

У випадках, коли рішення про визнання факту позбавлення свободи не ухвалюється, основними причинами є те, що людина не належить до визначених законом категорій або документи, які вона подала, є неповними або не відповідають вимогам закону.

"Держава у взаємодії із громадськими організаціями має знайти дієвий механізм допомогти. Необхідно чітко визначити, що вважається затриманням на окупованих територіях, що пов’язано зі збройною агресією, а що підпадає під чинні законні підстави. Водночас державну підтримку мають отримувати всі родини затриманих зв’язку зі збройною агресією проти України", — зазначила голова громадської організації "Медійна ініціатива за права людини" Тетяна Катриченко.

