Зеленський за підсумками Ставки: готуємо повний спектр далекобійних відповідей на російський терор проти української інфраструктури

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

У ході Ставки верховного головнокомандувача у понеділок обговорювалися питання енергетики, передусім ситуація в областях і громадах, складнощі на прикордонних та прифронтових територіях, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Що ближче позиції російської армії, то більш значущі виклики. Готуємо повний спектр відповідей, зокрема й масштабуємо наші далекобійні відповіді на російський терор проти української інфраструктури", - написав президент в телеграм-каналі за результатами Ставки.

Голова держави заслухав доповіді щодо відновлення в громадах після ударів. Були визначені параметри розширення резервів, зокрема резервів обладнання.

"Є конкретні напрями спілкування з партнерами у Європі, які можуть підтримати необхідною номенклатурою енергетичного обладнання. МЗС України має проявити більше активності", - наголосив Зеленський.

Окремо була обговорена ситуація в газовій сфері – накопичення газу на опалювальний сезон, ремонтні роботи.

"Вдячний усім українським газовикам, кожній компанії, які працюють заради України. Чітко визначені джерела фінансування закупівлі необхідного обсягу газу, і значну частину генерації фінансів уже забезпечили. Триває ця робота", - підкреслив президент.

Крім того, була заслухана доповідь щодо військового компонента, а саме прикриття обʼєктів енергетики від ударів з повітря. Члени Ставки визначились із забезпеченням додаткових гелікоптерів і загалом зі зміцненням бойової авіації.

"Доручив відповідній команді оперативно провести підготовку всіх документів, що необхідні для угод з американською стороною про закупівлю систем ППО. Важливо зараз пропрацювати на папері кожен аспект потенційних угод, щоб ми змогли пришвидшити перемовини", - резюмував президент.