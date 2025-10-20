Окупанти просунулися у Куп'янську, Вовчанську та ще двох областях, зайняли 17 кв км за добу

Фото: https://t.me/DeepStateUA

Російські окупанти просунулися за минулу добу в межах міст Куп'янськ та Вовчанськ Харківської області та села Плавні Василівського району Запорізької області, яке знаходиться на березі колишнього Каховського водосховища, повідомляє OSINT-проєкт DeepState в понеділок.

Також повідомляється про просування ворога в районі міста Торецьк та сусіднього села Біла Гора в Донецькій області.

Крім того, DeepState показав всю територію села Дачне Синельниківського району Дніпропетровської області, з якого окупанти почали вторгнення в регіон, в "сірій зоні", тоді як раніше частина села вважалася окупованою.

"Ворог просунувся в Куп'янську, Вовчанську, Плавнях, поблизу Торецька та Білої Гори. Уточнено лінію зіткнення у Дачному", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі проєкту.

Про встановлення повного контролю ворогом над якимось певним населеним пунктом не йдеться.

Згідно з мапами проєкту, окупанти збільшили площу контролю в районі Куп'янська на 1,26 кв км, "сіра зона" там натомість навіть зменшилась на 1,16 кв км, тобто просування відбулося за рахунок закріплення в "сірій зоні". У Вовчанську на 0,8 кв км зросла площа ворожого контролю, "сіра зона" зросла на 0,18 кв км.

Найсуттєвіше просування ворога показане на сіверському та костянтинівському напрямку на північному сході Донецької області, де площа окупації зросла на 11,49 кв км, "сіра зона" зменшилась на 2,72 кв км.

На покровському напрямку окупанти просунулись на 3,53 кв км за добу, "сіра зона" зросла на 10,31 кв км.

На новопавлівському напрямку та у Запорізькій області зростання площі під російською окупацією не зафіксоване (вірогідно, через уточнення даних в районі Дачного), але у Василівському районі на 3,53 кв км зросла "сіра зона", і ще на 3,02 кв км в на сході Запорізької та Дніпропетровських областей (новопавлівський напрямок).

Усього за минулу добу, за даними DeepState, площа ворожого контролю зросла на 17,06 кв км, "сіра зона" – ще на 13,16 кв км.

Як повідомлялося, в середньому минулого тижня окупанти збільшували площу контролю на 8,65 кв. км щодоби, а "сіра зона" збільшувалася в середньому щодоби на 2,92 кв. км.