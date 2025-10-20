Інтерфакс-Україна
12:52 20.10.2025

Потепління очікується в Україні найближчими днями, невеликий дощ - лише на сході, в середу - з мокрим снігом

Невеликий дощ очікується в більшості областей Лівобережжя у вівторок, 21 жовтня, на решті території України без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер північно-західний, у західних областях з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, у західних, Вінницькій та Житомирській областях заморозки в повітрі 0-5°; вдень 8-13° тепла, на сході та північному сході країни 5-10°.

В Києві 21 жовтня без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 9-11°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, найтепліше в Києві 21 жовтня було в 1935р., коли температура піднялася до +21,9°С, а найхолодніше в 1994р, коли було 6,7 градусів морозу.

В середу, 22 жовтня, в Україні без опадів, лише на сході країни вночі місцями невеликий дощ, вже з мокрим снігом.

Вітер південно-східний, у східних областях північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°, на заході та півдні країни до 16°.

В Києві 22 жовтня без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 11-13°.

