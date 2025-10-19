Інтерфакс-Україна
11:51 19.10.2025

Понеділок в Україні буде прохолодний із невеликими дощами, у вівторок потеплішає

Помірні дощі очікуються в Україні в понеділок, 20 жовтня, вночі місцями з мокрим снігом, на півдні та сході місцями пройде невеликий дощ.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у північних областях вночі та вранці місцями тумани.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, у західних областях заморозки в повітрі 0-4°; вдень 4-9° тепла.

В Києві 20 жовтня дощ, вночі місцями з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 7-9° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, найтепліше в Києві 20 жовтня було в 1921 році (+20,9°С), найхолодніше в 1920 році (-5,6°С).

У вівторок, 21 жовтня, в Україні без опадів, лише на сході та північному сході країни невеликий дощ.

Вітер північно-західний, у західних областях, з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, у західних, Вінницькій та Житомирській областях заморозки в повітрі 0-4°; вдень 7-12° тепла, на сході та північному сході 4-9° тепла.

В Києві 21 жовтня без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 10-12° тепла.

