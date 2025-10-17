23:34 17.10.2025
Зеленський зателефонував кільком європейським лідерам після зустрічі з Трампом
Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом зателефонував кільком європейським лідерам.
"Зустріч Трампа та Зеленського завершена. Зеленський зараз проводить телефонну конференцію з кількома європейськими лідерами, щоб надати їм оновлену інформацію", - повідомив у соцмережі Х кореспондент видання Axios Барак Равід.
Джерело: https://x.com/BarakRavid/status/1979281264344469524