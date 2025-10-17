Інтерфакс-Україна
Події
23:34 17.10.2025

Зеленський зателефонував кільком європейським лідерам після зустрічі з Трампом

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом зателефонував кільком європейським лідерам.

"Зустріч Трампа та Зеленського завершена. Зеленський зараз проводить телефонну конференцію з кількома європейськими лідерами, щоб надати їм оновлену інформацію", - повідомив у соцмережі Х кореспондент видання Axios Барак Равід.

Джерело: https://x.com/BarakRavid/status/1979281264344469524

Теги: #лідери #європа #зеленський

