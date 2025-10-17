"Метінвест" у вересні переламав тенденцію відпливу кадрів, але молодь масово звільнялася через можливість виїзду за кордон - HR-директор

Гірничо-металургійна група "Метінвест" у вересні поточного року вперше змогла переламати тренд і відтік кадрів виявився меншим за найм, водночас молодь 18-22 років масово звільнялася з прийняттям урядового рішення про можливість їм виїжджати за кордон, повідомила директорка зі сталого розвитку та взаємодії з персоналом Тетяна Петрук під час заходу "Діалогів із NV. Бізнес і нова реальність" у Києві.

"Частка таких звільнень зросла вп’ятеро, тож усі наші зусилля щодо співпраці з профтехами, профорієнтації, створення програм "Перше робоче місце" й "Молодий фахівець" фактично зведені нанівець. Це боляче вдарило по бізнесу, особливо в металургійній галузі, де традиційно працюють чоловіки", - сказала вона.

Петрук констатувала, що в "Метінвесті" наразі відкрито близько 4 тис. вакансій. Через брак кваліфікованих фахівців на ринку компанія приймає всіх охочих. Для цього здійснено аудит всіх професійних програм, скорочено їх терміни, навчаня здійснюється безпосередньо на робочому місці. Наприклад, якщо раніше на підручного сталевара навчали 6-9 місяців, то зараз програма триває 2-4 місяці й сконцентрована суто на практичних навичках.

Крім того, "Метінвест" використовує всі можливі канали для залучення працівників, зокрема й ветеранів війни, готовий навчати за власний кошт, надавати житло й забезпечувати гідну оплату праці.

За словами Петрук, якщо раніше в гірничо-металургійному комплексі традиційно переважали чоловіки через специфіку професій і важку фізичну працю, то від початку повномасштабної війни ситуація змінилася. Нині в структурі персоналу "Метінвесту" вже 30% жінок: вони працюють машиністками крана, електромонтерками та навіть на самоскидах у кар’єрах.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні - в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європейського Союзу, Великій Британії та США. Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".