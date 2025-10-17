Інтерфакс-Україна
Події
17:54 17.10.2025

"Метінвест" у вересні переламав тенденцію відпливу кадрів, але молодь масово звільнялася через можливість виїзду за кордон - HR-директор

2 хв читати

Гірничо-металургійна група "Метінвест" у вересні поточного року вперше змогла переламати тренд і відтік кадрів виявився меншим за найм, водночас молодь 18-22 років масово звільнялася з прийняттям урядового рішення про можливість їм виїжджати за кордон, повідомила директорка зі сталого розвитку та взаємодії з персоналом Тетяна Петрук під час заходу "Діалогів із NV. Бізнес і нова реальність" у Києві.

"Частка таких звільнень зросла вп’ятеро, тож усі наші зусилля щодо співпраці з профтехами, профорієнтації, створення програм "Перше робоче місце" й "Молодий фахівець" фактично зведені нанівець. Це боляче вдарило по бізнесу, особливо в металургійній галузі, де традиційно працюють чоловіки", - сказала вона.

Петрук констатувала, що в "Метінвесті" наразі відкрито близько 4 тис. вакансій. Через брак кваліфікованих фахівців на ринку компанія приймає всіх охочих. Для цього здійснено аудит всіх професійних програм, скорочено їх терміни, навчаня здійснюється безпосередньо на робочому місці. Наприклад, якщо раніше на підручного сталевара навчали 6-9 місяців, то зараз програма триває 2-4 місяці й сконцентрована суто на практичних навичках.

Крім того, "Метінвест" використовує всі можливі канали для залучення працівників, зокрема й ветеранів війни, готовий навчати за власний кошт, надавати житло й забезпечувати гідну оплату праці.

За словами Петрук, якщо раніше в гірничо-металургійному комплексі традиційно переважали чоловіки через специфіку професій і важку фізичну працю, то від початку повномасштабної війни ситуація змінилася. Нині в структурі персоналу "Метінвесту" вже 30% жінок: вони працюють машиністками крана, електромонтерками та навіть на самоскидах у кар’єрах.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні - в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європейського Союзу, Великій Британії та США. Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

Теги: #петрук #метінвест

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:02 15.10.2025
"Метінвест" консолідує свої проекти задля відновлення ринку сталі за рахунок внутрішніх та міжнародних інвестицій – CEO

"Метінвест" консолідує свої проекти задля відновлення ринку сталі за рахунок внутрішніх та міжнародних інвестицій – CEO

11:19 03.10.2025
"Метінвест" через війну скоротив річний дохід з $10-12 млрд до $5-6 млрд, залишаючись прибутковою компанією – CEO

"Метінвест" через війну скоротив річний дохід з $10-12 млрд до $5-6 млрд, залишаючись прибутковою компанією – CEO

14:21 01.10.2025
"Метінвест" спрямував 9,72 млрд грн в Україну з початку війни, є найбільшим експортером і будує енергостанції - СЕО

"Метінвест" спрямував 9,72 млрд грн в Україну з початку війни, є найбільшим експортером і будує енергостанції - СЕО

18:26 22.09.2025
"Метінвест" передав Нацгвардійцям багі та мотоцикли на 2 млн грн у рамках зміни військової тактики

"Метінвест" передав Нацгвардійцям багі та мотоцикли на 2 млн грн у рамках зміни військової тактики

14:29 12.09.2025
"Метінвест" завершив I півріччя зі збитком $58 млн, EBITDA знизилось на 49%

"Метінвест" завершив I півріччя зі збитком $58 млн, EBITDA знизилось на 49%

13:00 03.09.2025
Ключова проблема наразі – дефіцит персоналу, який становить 15-20% – COO "Метінвесту" Олександр Мироненко

Ключова проблема наразі – дефіцит персоналу, який становить 15-20% – COO "Метінвесту" Олександр Мироненко

11:14 03.09.2025
"Метінвест" реалізує металопрокат на 30% на ринку України і 70% відвантажує за кордон - СOО

"Метінвест" реалізує металопрокат на 30% на ринку України і 70% відвантажує за кордон - СOО

11:02 03.09.2025
"Метінвест" побудував другий підземний шпиталь, має плани ще на один-два до кінця року - СOО

"Метінвест" побудував другий підземний шпиталь, має плани ще на один-два до кінця року - СOО

13:19 01.09.2025
Війна скоротила бізнес удвічі, експорт в Європу стикається з російськими поставками слябів - топменеджер "Метінвесту"

Війна скоротила бізнес удвічі, експорт в Європу стикається з російськими поставками слябів - топменеджер "Метінвесту"

12:19 22.08.2025
"Метінвест" передав Нацгвардії 33 авто на 25 млн грн

"Метінвест" передав Нацгвардії 33 авто на 25 млн грн

ВАЖЛИВЕ

В’їзд в ЄС Путіну не заборонено, питання прольоту його літака знаходиться в компетенції кожної окремої країни ЄС - Єврокомісія

Україна готова працювати над тим, щоб убезпечити Словаччину від будь-яких ризиків постачання енергоносіїв, - Свириденко

Словаччина підтримує зустріч Трампа і Путіна в Будапешті, готова допомогти в організації - Фіцо

Україна чекає на рішення США щодо Tomahawk - Єрмак

Зеленський готовий зустрітися з Путіним у будь-якому місці світу, окрім Росії та Білорусі, - Єрмак

ОСТАННЄ

Трамп не виключає, що обговорить передачу "Томагавків" з Зеленським під час зустрічі

США можуть надати Україні застарілі "Томагавки", вразливі для російської ППО – ЗМІ

Військова допомога Україні скоротилася на 43% цього літа - ЗМІ

РФ отримала з Італії обладнання на $2,3 млн напряму та через посередників попри санкції ЄС — ЗМІ

Свириденко запропонувала Фіцо відкрити в Словаччині українську школу, він не проти

Суд продовжив арешт детектива НАБУ Магомедрасулова, підозрюваного в намірі продавати технічні коноплі в РФ

Суд не зміг обрати запобіжний захід трьом підозрюваним військовим, яких напередодні у Тернополі затримала поліція, всі вони бійці 3-ї штурмової бригади

Сили спеціальних операцій уразили нафтобазу та ФДКУ комбінат "Гвардійський" в Криму

Україна та Польща можуть співпрацювати в проєктах SMR – глава "Українського ядерного форуму"

Трамп має намір обговорити з Зеленським можливість зустрічі з Путіним у Будапешті – речниця

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА