11:51 17.10.2025

Україна чекає на рішення США щодо Tomahawk - Єрмак

Фото: Raytheon Missiles & Defense

Україна чекає на рішення США щодо ракет "Tomahawk", ця зброя на першому місці у списку побажань України, заявив керівник Офіса президента Андрій Єрмак.

В інтерв’ю для Axios він сказав, що "такий вид зброї може змінити хід гри".

Також Єрмак наголосив, що Україні потрібні ракети для ураження заводів з виробництва дронів і ракет, розташованих на території Росії. Окрім того, він зазначив, що Україна хоче отримати кілька інших систем озброєння, які вимагають схвалення США.

"Нам потрібне політичне рішення США, що ми зможемо купувати будь-яке озброєння, яке нам потрібно, без будь-яких обмежень", – сказав Єрмак.

За його словами, в програмі PURL були затримки.

