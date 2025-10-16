Інтерфакс-Україна
Події
13:47 16.10.2025

Шмигаль про підсумки "Рамштайн": Партнери зробили нові внески в PURL на суму щонайменше $422 млн

Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/11766

Під час 31-го засідання у форматі "Рамштайн" було домовлено про подальші пакети підтримки України, зокрема партнери зробили нові внески в ініціативу PURL на загальну суму щонайменше $422 млн, повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

"Нові внески в ініціативу PURL на загальну суму щонайменше $422 млн. Внески до PURL зробили або задекларували вже понад половина країн-членів НАТО", – написав міністр у Telegram-каналі.

Крім того, він повідомив про нові внески на закупівлю з української індустрії на $715 млн: Норвегія надасть $600 млн на БПЛА, системи РЕБ та вибухівку; Нідерланди – $106 млн на ударні та розвідувальні БПЛА; Канада – $8 млн на дрони-перехоплювачі; Ісландія – $4 млн у межах "данської моделі".

Також партнери оголосили про нові пакети військової допомоги: Швеція – $8 млрд на безпекову допомогу Україні у 2026–2027 рр.; Чехія – новий пакет на $72 млн; Канада – $20 млн на зимове спорядження та компоненти до ракет; Португалія – $12 млн у британський фонд закупівлі озброєння для України IFU; Фінляндія готує 13-й пакет військової допомоги.

Міністр оборони України висловив вдячність міністру оборони Великої Британії Джону Гілі та міністру оборони Німеччини Борису Пісторіусу за лідерство, підтримку та розвиток зустрічей у форматі "Рамштайн", а також генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, міністру війни США Піту Гегсету та кожній країні-учасниці формату "Рамштайн" "за внесок у порятунок життів і наближення стійкого миру".

