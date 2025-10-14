Інтерфакс-Україна
15:18 14.10.2025

Качка представив досягнення України у верховенстві права та антикорупційній політиці у Коордкомітеті Ради Європи

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка представив ключові досягнення України у сфері верховенства права та антикорупційної політики на засіданні Координаційного комітету Ради Європи з питань наближення законодавства (CoELA).

Згідно з повідомленням Офісу віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, на сьогодні: ухвалено закону про створення спеціалізованих окружних та апеляційних адміністративних судів; призначено президентом двох суддів Конституційного суду; розглянуті законопроєкти щодо державного регулювання бізнесу, нагляду за органами місцевого самоврядування, створення Виплатної агенції, необхідної для розвитку аграрної політики відповідно до стандартів ЄС; відновлено публічні трансляції засідань Верховної Ради.

"Тарас Качка також підкреслив, що 2025 рік став роком плідної роботи ключових судових інституцій – Вищої ради правосуддя (ВРП) та Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС). Лише року ВРП уже подала президенту 57 кандидатів на суддівські посади, загалом цього року президентом призначено 65 суддів. Активно працює і ВККС: 131 із 141 кандидата успішно склав тест для участі в конкурсі на посади суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати", - йдеться в повідомленні.

Віцепрем’єр наголосив на відчутному прогресі у сфері антикорупції, зокрема: за даними Національного антикорупційного бюро (НАБУ), від початку року розпочато 560 проваджень, 149 особам повідомлено про підозру, 97 обвинувальних актів подано до суду щодо 212 осіб, Вищий антикорупційний суд виніс 64 вироки; розпочато реформування Бюро економічної безпеки – триває переоцінка детективів і працівників; відкрито конкурс на керівника Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) із залученням міжнародних експертів; в Національному агентстві з питань запобіганню корупції (НАЗК) йде напрацювання тексту нової Антикорупційної стратегії та програми на 2026–2030 роки, що враховуватимуть рекомендації Єврокомісії.

CoELA (Coordinating Committee for European Law Approximation) – Координаційний комітет з питань наближення законодавства, створений у структурі Ради Європи. Його мета – сприяти гармонізації національного законодавства держав-членів і партнерів із європейськими стандартами у сфері верховенства права, прав людини та демократичного врядування. Комітет об’єднує представників урядів держав-членів, спостерігачів та експертів Ради Європи й обговорює поточний прогрес у законодавчих реформах, спрямованих на європейську інтеграцію.

