14:53 14.10.2025

ЮНЕСКО запустила опитувальник для медіа, які постраждали від стихійних лих

Фото: https://webportal.nrada.gov.ua

Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) розпочала збір інформації про вплив стихійних лих на медіаустановах за допомогою спеціально розробленого опитувальника.

Експрес-опитувальник для швидкої оцінки потреб медіа після стихійного лиха (PDNA) дозволяє редакціям оперативно повідомити про наслідки надзвичайних ситуацій, зокрема про пошкодження інфраструктури, фінансові труднощі, редакційні виклики та проблеми з операційною спроможністю.

Інструмент буде особливо корисним для прифронтових та регіональних медіа, які часто залишаються єдиним джерелом достовірної інформації для громад навіть без доступу до інтернету чи мобільного зв’язку.

Три формати опитування:

  • Інтерактивний PDF – для заповнення на комп'ютері або мобільному пристрої.
  • Друкована версія – для ситуацій з обмеженим доступом до електроенергії або інтернету.
  • Онлайн-форма – для зручного збору та аналізу даних.

Результати опитування допоможуть медіаустановам залучити підтримку, розробити плани відновлення та донести реальні потреби до міжнародних організацій і донорів. Отримана інформація стане основою для визначення ймовірності та розміру фінансової допомоги від ЮНЕСКО.

Пройти опитування можна за посиланням.

Детальна інформація на сайті Національної ради: https://webportal.nrada.gov.ua/yunesko-zapustyla-opytuvalnyk-dlya-media-yaki-postrazhdaly-vid-styhijnyh-lyh/ 

Теги: #опитувальник #юнеско

