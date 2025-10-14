"Нафтогаз" змінив керівника двох дочірніх підприємств
Директором ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" ("ГКНУ") та тимчасово виконуючою обов'язки директора ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" ("ГКНТ"’) призначено Людмилу Кіндер.
За даними відкритих реєстрів, вона з 7 жовтня 2025 року змінила на цих посадах Сергія Бєляєва.
Кіндер з березня 2024 року очолювала ТОВ "Глуско Рітейл", яке знаходиться в управлінні АТ "Укрнафта", та з лютого 2025 року – ТОВ "Альянс Холдинг" (управління мережею Shell в Україні), коли його власником 51% стала "Укрнафта". Ще раніше вона працювала на керівних посадах у Правекс Банк та Родовід Банк.
У свою чергу очільником "Глуско" та "Альянс Холдинг" замість Кіндер стала Світлана Дяченко.
"ГКНУ" забезпечує газом 12,5 млн українських домогосподарств.
"ГКНУ" у 2024 році зменшило чистий дохід на 0,5% у порівнянні з 2023 роком – до 55,393 млрд грн та отримала 0,447 млрд грн чистого прибутку проти 1,987 млрд грн чистого збитку позаминулого року.
"ГКНТ" займає близько 77% ринку природного газу в регульованому і нерегульованому сегментах, спеціалізується на поставці газу для виробників теплової та електричної енергії, газопостачальних підприємств, бюджетних організацій тощо.
В 2024 році "ГКНТ" збільшила чистий дохід на 4,2% у порівнянні з 2023 роком – до 124,882 млрд грн та зменшила чистий збиток у 1,8 рази – до 3.85 млрд грн.
АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує 663 АЗК.
Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".
Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.