09:24 14.10.2025

Федоров закликає українців допомагати блокувати номери спам-дзвінків

Перший віцепрем’єр – міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров закликає українців допомагати блокувати номери спам-дзвінків.

"Нещодавно уряд ухвалив постанову, яка дозволяє операторам блокувати спам-номери. Відповідні правила набули чинності 2 жовтня — і вже заблоковано тисячі спам-номерів", - написав Федоров в телеграм-каналі.

Він пояснив, що спам-дзвінки — це дзвінки рекламного характеру, коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу. 

Віцепремʼєр наголосив, що тепер кожен українець може звернутися до свого оператора й допомогти заблокувати номер, з якого здійснювали дзвінок: Vodafone — у застосунку чи за номером: 111 або 0 800 400 111 в Україні, +38 050 400 111 у роумінгу; Kyivstar — у застосунку чи за номером: 466 або 0 800 300 466 в Україні, *105*466# у роумінгу; LifeCell — у застосунку чи за номером: 5433 або 0 800 20 5433 в Україні, +38 063 5433 111 у роумінгу.

Також, за його словами, можна поскаржитися на гарячу лінію Уряду (1545) або залишити заявку на сайті  Національної комісії з регулювання електронних комунікацій.

"Залишайте заявки та допомагайте операторам боротися зі спамерами", - написав Федоров.

Як повідомлялося, у червні Кабінет міністрів за ініціативою Міністерства цифрової інформації (Мінцифра) надав операторам інструменти для боротьби зі спам-викликами та навʼязливою рекламою.

Теги: #федоров #спам_виклик

