У Харкові зафіксовано влучання по території медичного закладу, відомо про чотирьох постраждалих – мер

Харків. 13 жовтня. Інтерфакс-Україна - Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про пошкодження внаслідок чергового російського удару по місту.

"Маємо інформацію про влучання по території медичного закладу – попередньо, зруйновано одну з господарчих споруд. Інформація щодо постраждалих уточнюється", – зазначив Терехов у дописі, оприлюдненому в телеграм-каналі.

Згодом мер міста зазначив: "Вже четверо постраждалих".

