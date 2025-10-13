22:23 13.10.2025
У Харкові зафіксовано влучання по території медичного закладу, відомо про чотирьох постраждалих – мер
Харків. 13 жовтня. Інтерфакс-Україна - Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про пошкодження внаслідок чергового російського удару по місту.
"Маємо інформацію про влучання по території медичного закладу – попередньо, зруйновано одну з господарчих споруд. Інформація щодо постраждалих уточнюється", – зазначив Терехов у дописі, оприлюдненому в телеграм-каналі.
Згодом мер міста зазначив: "Вже четверо постраждалих".
Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/3130
https://t.me/ihor_terekhov/3131