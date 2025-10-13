Інтерфакс-Україна
22:23 13.10.2025

У Харкові зафіксовано влучання по території медичного закладу, відомо про чотирьох постраждалих – мер

Харків. 13 жовтня. Інтерфакс-Україна - Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про пошкодження внаслідок чергового російського удару по місту.

"Маємо інформацію про влучання по території медичного закладу – попередньо, зруйновано одну з господарчих споруд. Інформація щодо постраждалих уточнюється", – зазначив Терехов у дописі, оприлюдненому в телеграм-каналі.

Згодом мер міста зазначив: "Вже четверо постраждалих".

23:04 13.10.2025
Три райони Харкова частково знеструмлені через удари по місту – мер

22:04 13.10.2025
РФ атакувала Харків керованими авіабомбами, під ударом Слобідський район

14:11 13.10.2025
Графіки аварійних відключень е/е скасовані в Харківській області – обленерго

22:26 12.10.2025
Окупанти двічі вдарили по Шевченківському району Харкова

18:18 12.10.2025
Одна людина постраждала внаслідок ворожого авіаудару по Харкову

17:51 12.10.2025
По Харкову завдано удар КАБом, наслідки уточнюються – мер міста

16:12 12.10.2025
Людина зазнала поранення в Ізюмі через удар ворожого БпЛА – МВА

08:49 12.10.2025
Атака російських БпЛА призвела до порушення електро- та водопостачання у Білгород-Дністровському

04:15 12.10.2025
Російські БпЛА знову атакували Чугуїв, постраждала мирна мешканка

23:00 10.10.2025
Чугуїв під масованою атакою - мер

