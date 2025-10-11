Інтерфакс-Україна
Події
19:19 11.10.2025

У Києві проходить 15-й марафон Незламності

1 хв читати
У Києві проходить 15-й марафон Незламності

Ювілейний 15-й Київський марафон Незламності проходить 11 та 12 жовтня.

Згідно з інформацією на сайті організаторів, для охочих доступні кілька варіантів участі: дитячі забіги на 300 м, 600 м та 1 км; онлайн з будь-якої точки світу; миля Незламності (1,6 км), п’ятірка Незламності (5 км), десятка Незламності (10 км), що стартують 11 жовтня на Трухановому острові.

12 жовтня відбуватиметься естафета для команд з чотирьох учасників: двоє бігтимуть 10 км, ще двоє - 11 км. Також  цього дня під час старту з Труханового острову можна буде пробігти півмарафон (21 км) та марафон Незламності (42 км).

Як повідомили кореспонденту “Інтерфакс-Україна” під час події 11 жовтня організатори заходу, на два кількість зареєстрованих охочих на всі дистанції загалом сягала 8,2 тис.

Київський марафон Незламності проходить в столиці з 2010 року, другий рік поспіль генеральним партнером заходу став ПриватБанк.

ea5dd720-98a7-4d77-81ff-173691602d87

Теги: #київ #марафон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:58 11.10.2025
У Києві повністю відновили рух громадського транспорту

У Києві повністю відновили рух громадського транспорту

08:06 11.10.2025
ДТЕК відновив електропостачання понад 800 тис. родин Києва після обстрілів

ДТЕК відновив електропостачання понад 800 тис. родин Києва після обстрілів

22:22 10.10.2025
Лівий берег у Києві знову зі світлом після обстрілів - ДТЕК

Лівий берег у Києві знову зі світлом після обстрілів - ДТЕК

22:07 10.10.2025
Поліція охороняє знеструмлені вулиці Києва після ворожої атаки

Поліція охороняє знеструмлені вулиці Києва після ворожої атаки

21:08 10.10.2025
Член ради директорів "Дарниці" Загорій викликає власників п’яти найбільших аптечних мереж на публічну дискусію

Член ради директорів "Дарниці" Загорій викликає власників п’яти найбільших аптечних мереж на публічну дискусію

20:47 10.10.2025
Водопостачання Києва поновлено у повному обсязі, світло повернули 466 тис. споживачів

Водопостачання Києва поновлено у повному обсязі, світло повернули 466 тис. споживачів

20:35 10.10.2025
Кількість будинків без світла в Києві сягала 5,8 тис, наразі 540 тис споживачів вже заживлено

Кількість будинків без світла в Києві сягала 5,8 тис, наразі 540 тис споживачів вже заживлено

17:40 10.10.2025
У Києві енергопостачання поновлено у понад 423 тис. споживачів, система водопостачання працює в штатному режимі – Кличко

У Києві енергопостачання поновлено у понад 423 тис. споживачів, система водопостачання працює в штатному режимі – Кличко

17:23 10.10.2025
Приблизно 380 тис. абонентів у Києві залишаються без світла - Міненерго

Приблизно 380 тис. абонентів у Києві залишаються без світла - Міненерго

14:08 10.10.2025
"ДТЕК" заживив насамперед критичну інфраструктуру в Києві, працює над подальшим підключенням споживачів

"ДТЕК" заживив насамперед критичну інфраструктуру в Києві, працює над подальшим підключенням споживачів

ВАЖЛИВЕ

Лідери України та США обговорили можливості посилити українську ППО і домовленості щодо цього

Зеленський - Трампу: Якщо вдається зупинити війну на Близькому Сході, то інші війни точно можуть бути зупинені, в тому числі ця російська війна

Зеленський зараз розмовляє з Трампом - Єрмак

На Одещині енергетики повернули світло для понад 240 тис. родин після нічного обстрілу - ДТЕК

Збито/подавлено 54 цілі противника, зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 6 локаціях

ОСТАННЄ

Велика Британія заявила про здійснення 12-годинної місії патрулювання кордону Росі

Співробітника поліції в Брюсселі звинувачено у шпигунстві на користь Китаю і можливо Росії

Зеленський назвав енергетичне обладнання, фінанси і ППО головними темами переговорів з партнерами

Окупанти скинули авіабомбу на храм у Костянтинівці, загинули двоє людей, ще четверо зазнали поранень

Зеленський та Карні обговорили розширення участі Канади в ініціативі PURL

У Херсоні загинула ще одна людина

Трамп і Зеленський говорили про ракети великої дальності Tomahawk - ЗМІ

Україна у межах синхронізації санкцій проти РФ за 4 міс. ухвалила 8 пакетів щодо 281 фізичних і 633 юросіб

Естонія тимчасово закрила пункт пропуску Саатсе на кордоні з РФ

Один із поранених внаслідок з'ясування стосунків із застосуванням гранати в Лозовій загинув, винуватця взято під варту

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА