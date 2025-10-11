У Києві проходить 15-й марафон Незламності

Ювілейний 15-й Київський марафон Незламності проходить 11 та 12 жовтня.

Згідно з інформацією на сайті організаторів, для охочих доступні кілька варіантів участі: дитячі забіги на 300 м, 600 м та 1 км; онлайн з будь-якої точки світу; миля Незламності (1,6 км), п’ятірка Незламності (5 км), десятка Незламності (10 км), що стартують 11 жовтня на Трухановому острові.

12 жовтня відбуватиметься естафета для команд з чотирьох учасників: двоє бігтимуть 10 км, ще двоє - 11 км. Також цього дня під час старту з Труханового острову можна буде пробігти півмарафон (21 км) та марафон Незламності (42 км).

Як повідомили кореспонденту “Інтерфакс-Україна” під час події 11 жовтня організатори заходу, на два кількість зареєстрованих охочих на всі дистанції загалом сягала 8,2 тис.

Київський марафон Незламності проходить в столиці з 2010 року, другий рік поспіль генеральним партнером заходу став ПриватБанк.